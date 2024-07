Itt vannak Orbán Viktor legújabb bejelentései - élőben a kormányfői interjú

A benzinárról azt mondta a kormányfő, hogy egy miniszterelnök ne fenyegetőzzön, de amikor korábban kötöttek egy megállapodást az érintettekkel, és azt nem tartják be, akkor szépen mondják, hogy azt be kell tartani. Nem fizethetnek többet a magyarok a térségi benzinárnál, és ezt a kereskedőknek be kell tartani - tette hozzá.