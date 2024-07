Húsfeldolgozóban termesztett kannabiszt egy férfi Szeged közelében – videó

Olyan információ jutott a rendőrök tudomására, hogy egy Szegedhez közeli húsfeldolgozó üzem területén nagy valószínűséggel kannabiszt termesztenek. Emiatt június 27-én a rendőrök szemlét tartottak a helyszínen, mely során

egy rejtekajtóval elválasztott pincében, 103 tő kannabiszt, a termesztéshez használt eszközöket – fénycsöveket, sátrakat – fogyasztásra kiporciózott növényi törmeléket, valamit az egyik melléképületben 1331 gramm leszüretelt termést találtak, amit lefoglaltak.

A gyanú szerint a 49 éves férfi a növényeket értékesítési céllal termesztette, amelyek neveléséhez megfelelő eszközöket és környezetet teremtett.

A rejtekhelyen termesztett kannabisz

Fotó: police.hu

P. Gyulát a nyomozók elfogták, jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették. A Szegedi Járásbíróság elrendelte a letartóztatását.

Korábban arról számoltunk be, hogy egy kiskunfélegyházi férfi a műhelyében ismerkedett meg egy tiszaalpári férfival, akitől először csak vette a drogot, majd a férfi, mikor rájött, hogy mennyit lehet keresni a kábítószer kereskedelemmel, azután saját maga kezdte el termeszteni. A kiskunfélegyházi férfi azonban nem csak marihuánát vett, hanem másoktól beszerzett kokaint, extasyt, amfetamint és dizájner drogokat is. Ezekkel a műhelyében adta el a vásárlóinak. A nyomozók a kiskunfélegyházi elfogásakor a mennyiség alsó határának 12-szeresét meghaladó hatóanyagú kábítószert és dizájner drogot foglaltak le. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi 196 napra elegendő illegális potencianövelőt is tartott a műhelyében. Ezeknek a potencianövelőknek az európai és a magyar gyógyszerügyi hatóság sem engedélyezte az eladását, mivel nem ismert a gyártási folyamata.

Arról is írtunk, hogy mintegy 250 tő élő kannabisznövényt és közel 40 kg már leszárított marihuánát foglaltak le a nyomozók, miután 2022. szeptember 15-én rajtaütöttek két férfin Kiskunlacházán. A Pest megyei kisvárosban a rendőrök megjelenése előtt senkinek nem tűnt fel, hogy az egyik kétszintes családi házban drogtermesztés folyik. Az 51 éves halásztelki tulajdonos és 26 éves szarvasi társa olyan szakszerűen alakította ki az ingatlant a kábítószer termesztéséhez, illetve feldolgozásához, hogy még a szigetelésre is figyeltek, megakadályozva ezzel az erős marihuánaillat terjedését.