Célkeresztben a fiatalok

Nem világos, hogy ezek a liberális szervezetek pontosan miért a magyar fiatalokat szemelték ki maguknak, de az egyértelmű, hogy hálózatépítésbe fogtak a „médiaműveltség" terjesztésének leple alatt.

A Telex Akadémia, a Detekto, illetve Tóta W. Árpád újságíró (HVG) és Polyák Gábor médiajogász által gründolt KisPolgár is mind-mind a fiatalokkal akar foglalkozni. Az első kettőt bizonyítottan brüsszeli és Soros-pénzből finanszírozzák, míg a KisPolgár amerikai pénzeket vesz fel. Az elmúlt években a baloldali lapok mögött kibogozhatatlan finanszírozói hálózat épült ki, a szövevényes támogatói háló miatt élünk a gyanúperrel, hogy Brüsszel, különféle NGO-k és más globális szervezetek, ilyen programok mögé bújva juttatnak forrást a balliberális lapoknak – áll a Tűzfalcsoport cikkében.

Elindult a DETEKTO!

Valószínűleg még kevéssé ismert az alábbi projekt, pedig Brüsszelnek elég sok millió forintba fájt. A szervezet fő kitűzése, hogy a 13-16 év közötti fiatalok médiaműveltségét pallérozza.

Lényegében idáig annyi történt, hogy létrehoztak egy e-learning sorozatot, amelyet feltöltöttek az internetre, melynek segítségével a diákok megtanulhatják, hogy hogyan tegyenek különbséget a valós és az álhír között.

Így írnak magukról: A 2023 novemberében elindított kurzus célja a gyerekek felkészítése arra, hogy önállóan is képesek legyenek felismerni, milyen jellemző online tartalmakkal kapcsolatban van szükség fokozott figyelemre, kritikai tudatosságra és az információ ellenőrzésére.

Az ártatlannak tűnő leírás első olvasatra még pozitív kicsengéssel is bírhatna, de azt is megemlítik, hogy a Detekto.hu oldalt készítő „Idea Alapítvány elsődleges célja segíteni a gyerekeket abban, hogy megbízható információkhoz jussanak. E célokkal összhangban a szervezet iskolai oktatásba illeszkedő projekteket – tanárképzéseket és óraterveket, online kurzusokat és játékot – dolgoz ki a tudatos médiafogyasztás elősegítésére."

Vagyis a hivatalos oktatási programba is szeretnének bekerülni a balliberális médiamunkások!!

Mit tudunk az Idea Alapítványról?

Az Idea Alapítvány, mely a Detekto.hu-t üzemelteti volt indexes és telexes újságírókból álló szervezet és nem meglepő módon együttműködik a Telex Akadémiával is.

A Detekto nevű, 13-16 éveseknek készülő portált az Idea Alapítvánnyal együttműködésben készítették. A finanszírozó pedig nem más, mint Brüsszel. Pontosabban a HDMO (Magyar Digitális Média Obszervatórium) együttműködés keretében jutott brüsszeli forrás a projektbe. Az elmúlt években egy szövevényes és bonyolult pénzügyi rendszert építettek ki a magyar baloldali sajtótermékek pénzügyi hátterük elfedése érdekében. Szinte lehetetlen megmondani, hogy milyen brüsszeli vagy amerikai pályázati pénzeket nyelnek el ezek a lapok. Annyit viszont kiderítettünk, hogy a HDMO – akik a pénzt adják – valójában az Európai Digitális Média Megfigyelőközpont (EDMO) hatókörének kiterjesztése. Az Európai Bizottság ezt a projektet 2020-ban 11 millió euróval támogatta. A projekt második szakasza 2025 első félévéig tart, 4 millió eurós támogatással.

Ezekből a pénzekből kapott a Lakmusz és az Idea Alapítvány is. Az Idea mind a Telexszel, mind a fent megnevezett Detektóval együttműködik. Nem elhanyagolható tény az sem, hogy az Idea Alapítvány alapítója Bődey János, telexes újságíró.

Fent láthattuk, hogy alapítványokon keresztül jut olyan projektekre is brüsszeli pénz, melyek közvetlenül összeköttetésben vannak a Telex Akadémiával.

Egyelőre azonban nem világos az, hogy a KisPolgár és a Telex Akadémia mellett miért szükséges létrehozni egy újabb felületet fiatalkorúak számára, ahol szintén tényellenőrzéssel foglalkoznak, hacsaknem a brüsszeli pályázati pénzek kedvéért. Nem új információ, hogy a Lakmusz és a 444, illetve az EDMO-n keresztül a Telex is rengeteg uniós pénzhez jut/jutott hozzá.

KisPolgár amerikai pénzből

A másik szintén gyerekeknek készülő felület az a KisPolgár, amelyet nem más, mint a baloldali kampányfinanszírozási ügybe keveredő Action for Democracy támogat.

Az Action for Democracy amerikai szervezetként feltehetően amerikai megadonorok pénzét tolta bele a magyar országgyűlési kampányba.

Éppen ezért megmosolyogtató az, amivel az egyszerű olvasó a Kispolgár felületén találkozik.

Ezt írják: Semmilyen párttól, háttérhatalomtól, oligarchától nem függünk, és nem is fogunk – hiszen épp azt szeretnénk üzenni a gyerekeknek és fiataloknak, hogy enélkül is lehet élni, sőt érdemes.

Ehhez képest háttérhatalmi szervezetektől, amerikai oligarcháktól kapnak pénzt:

Telex Akadémia szintén balos amerikai pénzből

A Telex Akadémia szintén amerikai - sőt az amerikai kormány - pénzéből működik, és szintén a fiatalokra lőnek. Ők együttműködnek a brüsszeli pénzeket is bezsebelő Idea Alapítvánnyal, de a pénz jelentős részét az amerikai DRL (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) adja, aki két évre 740 740 dollárral finanszírozta meg a projektet.

A Telex Akadémia már meg is kezdte működését, és már aktívan nyomulnak középiskolákban is, többek között a miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban is már tartanak képzéseket.

A Kispolgár, a Telex Akadémia, a Brüsszelből finanszírozott és homályos hátterű különféle szervezetek közös pontja, hogy mind-mind a fiatalokat célozzák meg. Lényegében a 13-25 éves korosztályban kezdtek meg egy elég erős szervezetépítői munkát.

Továbbra is adja magát a kérdés, hogy biztos, jó ötlet-e az, hogy a magyar fiatalokat kétes külföldi pénzekkel kitömött liberális újságírók, újságíró szervezetek oktatják és nevelik „médiatudatosságra". Egyelőre nem tiszta, hogy milyen céllal működtetnek oktatói tevékenységet ezek a szervezetek, az viszont egyértelmű, hogy a fiatalok szellemi nevelése nem tartozik budapesti liberális újságírókra.

Mindeközben itthon is a fiatalok az egyik célcsoport - Karácsony Gergelyék aktív „együttműködése" trendinek tartott balos influenszerekkel.

Miközben Karácsony Gergely arra panaszkodik, hogy Budapestnek nincs semennyi pénze illetve, a kormány kivérezteti a fővárost, addig balos életmód-influenszerek eléggé reklámszagú üzeneteket helyeznek el a különféle audiovizuális tartalmaikban, amelyben budapesti projektet reklámoznak.

Bevett gyakorlatnak számít influenszerek felbérlése különféle kampányokra, akik aztán a mit sem sejtő közösségük számára egyik nap még jótékonysági akciót, vagy valamiféle társadalmi ügyet reklámoznak, másnap pedig már fullba tolják a baloldali propagandát, az adott balos politikus kampányát. Meghívják a műsoraikba saját Youtube-csatornájukon, és gyakran posztolnak hozzájuk köthető anyagokat stb.

Karácsony Gergely az utóbbi időben elég gyakran tűnik fel két ilyen ismert influenszer társaságában. Kajdi Csaba és Osváth Zsolti, VV Zsolti online anyagaiban. Az egyik ilyen balos influenszer pedig „együttműködik" az egyik budapesti közműcéggel is.

VV Zsolti és az újrahasznosítás

Az egyik balos véleményvezér, aki bizonyítottan helyez el tartalmaiban fővároshoz köthető reklámokat, hirdetéseket az a Való Világból ismert VV Zsolti. Az egyik legutóbb publikált, a Sztárboxról szóló videójában VV Zsolti egy „együttműködés" keretében egy Széchenyi 2020-as projektet népszerűsít, pontosabban a szelektív hulladékgyűjtésről beszél, és két plakátot is elhelyezett a YouTube- műsorában.

Ezen az első plakáton az látható, hogy az Európai Unió és a magyar kormány 7,4 milliárd forinttal támogatta a fővárosi elkülönített hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését (magyarul: szelektív hulladékgyűjtést). A leírásban, az apró betűs részben pedig az olvasható, hogy a jótékonysági gyűjtőakció a Budapest Főváros Önkormányzata szemléletformáló projektjének keretében valósult meg.

VV Zsolti videójában a második plakát már árulkodóbb, ott már egyértelműen kiderül, hogy mit is népszerűsít a balos „valóvilág-szereplő".

A Budapesti Közművek és a Fővárosi Önkormányzat az, akit köszönet illet a videó szerint.

Azt pontosan nem tudni, hogy miért illeti őket a köszönet, vagy, hogy egyáltalán egy RTL-s műsor marketingszagú videójába hogyan illik bele a szelektív hulladékgyűjtésről szóló okítás, de ez jelen pillanatban mindegy is. Mert miről is van szó valójában?

VV Zsolti, az influenszerektől eltérően ingyen, jó szándékból reklámozza a főváros különféle projektjeit.

Vagy a Budapesti Közművek, Budapest Önkormányzata valamiféle titokzatos együttműködés keretében rávett egy balos életmód-influenszert, hogy bulvárműsorokról szóló videójában helyezze el a Karácsony Gergely különféle projektjeinek a marketingjét.

Egyik sem túl biztató, és nem is biztos, hogy hatásos. Korábban VV Zsolti műsorában is már megfordult, ahol a műsorvezető, Osváth Zsolt elárulta, hogy ő a választások estélyén Cipruson volt, de mindennél jobban foglalkoztatta a budapesti választás és Karácsonynak drukkolt.

Az elmúlt napokban is megjelent a főpolgármester mellett Vv Zsolt. A fenti partneri„együttműködés" után pár héttel Karácsony Gergely TikTok-oldalán tűnt fel a youtuber. A vicc az egészben az, hogy Karácsonyék az egészet úgy állították be, hogy ez egy véletlenszerű, teljesen random esemény.

Persze nem ez az első eset, hogy Karácsony Gergelyék VV Zsoltival kampányolnak.

Egy augusztusi „jótékonysági" akcióra is a már említett youtubert kérték fel. Az akkori Facebook-kép jobb sarkán lévő kormányzati és uniós támogatási forrás kísértetiesen hasonlít a legutóbbira.

Úgy tűnik, hogy a Városházán Osváth Zsoltot tartják a legmegfelelőbb, a leghitelesebb és szakmailag a legfelkészültebb influenszernek akkor is, ha adománygyűjtésről, és akkor is, ha szelektív hulladékgyűjtésről van szó.