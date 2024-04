Habár a Blackburn Roversnek egy fordulóval az angol másodosztályú focibajnokság, a Championship zárása előtt még van némi izgulnivalója, hogy egyáltalán bent maradnak-e az osztályban, az már most látszik, hogy nyáron alighanem ők fogják nyélbe ütni az egyik, ha nem a legjobb üzletet. Legnagyobb sztárjukra, a magyar felmenőkkel bíró, és sokáig Marco Rossi stábja által is szemmel tartott Sammie Szmodicsra ugyanis óriási a kereslet.

Sammie Szmodics élete formájában játszik ebben az idényben

Fotó: NurPhoto via AFP

A kissé későn érő játékos 28 éves korára lett meghatározó focista, sőt még annál is több egy komolyan jegyzett angol csapatban. A végül az ír válogatottat választó, és már két meccsen pályára is lépő

Szmodics messze-messze élete legjobb idényét futja: 45 meccsen lőtt 25 góllal vezeti a Championship góllövőlistáját,

és ha csak valami eszetlen nagy csoda nem történik (mondjuk a southamptoni Adam Armstrong, vagy a leedsi Crysencio Summerwille, esetleg plymouth-i Morgan Whittaker nem rúg legalább 5 vagy 6-6 gólt), akkor gólkirály lesz az idény végén.

Jelenleg minden sorozatot figyelembe véve 30 gólnál jár,

így nem csoda, ha a Premier League tabellájának végén lesben álló csapatok benne látják egy sikeresebb következő szezon zálogát.

A The Sun értesülései szerint a biztos bentmaradónak tűnő Brentford és a kiesés ellen a Nottingham Foresttel birkózó Luton Town képviselői hetek óta vannak a Rovers meccseink, de a jövőre újra másodosztályú Sheffield United sem sajnálná a pénzt Szmodicsra. Utóbbi csapat esélyei a legrosszabbak persze, hiszen még a PL-től kapott kompenzációval is az övék lesz a legkisebb költségvetés, miközben a játékos ára csak egyre megy felfelé: a bulvárlap szerint már Rovers már 20 millió fontot szeretne érte kapni. Ráadásul miért akarna Szmodics a másodosztályban játszani, ha a világ legerősebb ligájából is keresik?

A Blackburn hasonló összegért, 22,5 millió fontért adta el a télen a Crystal Palace-nak Adam Whartont, akinek azonban nagy előnye Szmodiccsal szemben, hogy egyrészt még csak 19 éves, másrészt angol, ami egy kicsit mindig felfelé tolja az árat.

