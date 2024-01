Az antiszemitizmus új formáiról, például a TikTokon terjedő bin Laden-imádatról is beszélt a Mathias Corvinus Collegium eseményén Jaír Netanjahu, az izraeli miniszterelnök fia, aki szerint Magyarországon példásan védik a zsidó kisebbséget — írja a Mandiner.

Az európai segélyek a Hamászhoz kerültek, a terrorszervezet pedig ebből finanszírozta a fegyverek vásárlását, alagutak építését, és ebből a pénzből tanították arra a palesztin gyerekeket, hogy minden zsidót és keresztényt meg kell ölni – többek között erről beszélt Jaír Netanjahu a Mathias Corvinus Collegiumban rendezett eseményen, amelyen az antiszemitizmus új formáiról tartottak kerekasztal-beszélgetést.

Ha engem kérdeznek, nagyon rosszul költötték el az Európai Unió vezetői az adófizetők pénzét – szögezte le az izraeli miniszterelnök fia, aki rádiósként és publicistaként tevékenykedik, konzervatív televíziós műsorok gyakori főszereplője.

Netanjahu aggasztó trendeket tapasztal a nyugati médiában és oktatásban, valamint a közösségi oldalakon is. Példaként megemlítette:

őrület, hogy a TikTokon terjedhetnek azok a felvételek, amelyeken fiatalok azt ecsetelik, hogy Oszama bin Laden jó ember volt, az Al-Kaida pedig egy remek szervezet.

Ezek az emberek nem csak Izraelt gyűlölik. Utálják a keresztényeket, az európaiakat, az amerikaiakat, és mindenkit, aki nem az ő elképzeléseik szerint él

– szögezte le.

Megismételte, amiről Yacov-Hadas Handelsman, Izrael budapesti nagykövete is beszélt korábban: október 7-én a Hamász terroristái válogatás nélkül gyilkoltak nőket és gyerekeket, állatokat, mindent és mindenkit elpusztítottak, ami és aki az útjukba került. Felidézte, palesztin anyák ünnepeltek, hogy fiaik embereket öltek, cukorkákat kaptak a gyerekek a „nagy napon".

Ez is mutatja, hogy teljesen más a gondolkodásmódjuk, és ez nem csak Izrael gondja – jelentette ki Netanjahu.

A publicista arra is felhívta a figyelmet, hogy az októberi merénylet Izrael 9/11-e, és amikor az Egyesült Államok válaszul megtámadta az Al-Kaidát, nem kezdtek el Európában tüntetni – most viszont az izraeli csapások után igen.

Köszöntőjében Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója is arról beszélt, hogy október 7-e óta másik világban élünk, ennek a napnak a zsidó-keresztény civilizáció fekete napjának kellene lennie, ám egy hangos kisebbség örömünnepet tartott Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban. A társszervező Tett és Védelem Alapítvány titkára, Szalai Kálmán is arra hívta fel a figyelmet, hogy jelentős nőtt az antiszemita megnyilvánulások száma az elmúlt hónapokban, és emlékeztetett, a palesztinok tankönyveiben „éltetik a halál kultúráját és a gyűlöletet", még a matematikai példákban is visszaköszön mindez.

Szalai Kálmán leszögezte, Izrael minden háborúját megnyerte, ezt is megnyeri, végül pedig köszönetet mondott a magyar kormánynak, amiért minden támogatást megad a zsidó közösség biztonsága érdekében.

Netanjahu is hangsúlyozta:

Izraelben hálásak Magyarországnak, amiért kiáll szövetségese mellett, és minden formában megakadályozza az antiszemitizmust, és arról is beszélt, hogy barátsággal fogadták őt Budapesten, ami Nyugat-Európa több nagyvárosában szinte már elképzelhetetlen egy zsidó számára.

Hozzátette, ironikus, amikor Soros György bárkit is antiszemitizmussal vádol, mert ő működteti a leginkább antiszemita szervezeteket a világon.

Szerencsések, hogy önöknek többek között Ausztria és Szlovákia a szomszédjuk – jegyezte meg.

Az október 7-i brutalitásról azt mondta, ez is emlékeztetett mindenkit arra, hogy az antiszemitizmus erős és veszélyes, Irán pedig nem válogat az eszközökben. Izrael kis ország, mindenkinek van olyan ismerőse, akit valamilyen formában érint a tragédia – a történekről egy megrázó felvételt is közzétettek az eseményen.

A videót követően Kohán Mátyás, a Mandiner külpolitikai újságírója rávilágított, van ez a valóság, amit a felvételeken láttunk, és van az az álláspont, hogy Izraelnek nincs helye a Közel-Keleten. A panelbeszélgetés másik résztvevője, Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója úgy véli, az egyik fő probléma, hogy a felnövekvő generációt nem tanítják meg a valódi történelemre. Megjegyezte, az Egyesült Államokban a baloldali liberálisok 2019-től látványosan eltávolodtak Izraeltől, és még a terrortámadások ellenére is megpróbálták „romantizálni" a palesztinok ügyét.

Kiemelte, minden szuverén országnak joga van megvédeni magát, és attól tart, hogy a konfliktus eszkalálódása nemcsak Európára lenne hatással, hanem Afrikára is, ami újabb migrációs hullámot indíthat.

Egyesek elkezdtek számmisztikát gyártani az áldozatokat illetően. Aki így tesz, az nem érti meg a háború alapvető logikáját

– szögezte le Fekete Rajmund. Megemlítette azt is, hogy miközben a nyugati vezetők egymásnak adják a kilincset Izraelben, hogy támogatásukról biztosíthassák az országot, addig otthon a politikai haszonszerzés reményében, az arab kisebbség előtt már egészen más álláspontot képviselnek.