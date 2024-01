Először csak nehezen, szabálytalanul vette a levegőt, aztán teljesen leállt a lélegzése annak a férfinek, akinek a kollégái mentették meg az életét a Bevetési Igazgatóság budapesti épületében.

Paróczi Róbert Miklós pénzügyőr őrnagy és Karacs Zsolt pénzügyőr alezredes éppen azon a folyosón volt, amikor barátjuk és kollégájuk összeesett. Azonnal odaszaladtak hozzá és elkezdték az újraélesztését, miközben riasztották a mentőket is. A lap azt írja, folyamatos kapcsolatban voltak a mentésirányítóval és a segítség megérkezéséig felváltva alkalmazták a szívmasszázst.

A pénzügyőrök gyors és szakszerű ellátásának köszönhetően a férfi stabil állapotba került a kórházba, ahol azonnal megműtötték. Már lábadozik, kollégái pedig visszavárják.

A NAV Bevetési Igazgatóságának több munkatársa is kapott speciális segítségnyújtó kiképzést, amire a pénzügyőrök önként jelentkeztek, azért, hogy ilyen helyzetben is sikeresen beavatkozhassanak. Feladatkörük 2008-ban bővült ki, amikor több területet is átvettek a rendőrségtől. Nem a két budapesti pénzügyőr az első, akinek sikerült megmentenie egy ember életét. 2021-ben miniszteri elismerésben részesült két, életmentő pénzügyőr. Annak a nőnek is NAV-osok mentették meg az életét, akinek az autójára tavaly ráesett egy fa. 2020-ben egy solit benzinkúton esett össze egy férfi, az ő életét is pénzügyőrök mentették meg, 2021-ben pedig egy szekszárdi pénzügyőr mentette meg egy nő életét.