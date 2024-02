Vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja miatt is feljelentést tettek a Lánchíd ötmilliárddal megdrágult beruházásával összefüggésben a rendőrségen – tudta meg a Magyar Nemzet . Ennek apropóját az adta, hogy a Városháza-gate egyik kulcsfigurája egy felvételen arra utalt, hogy a baloldali városvezetés pénzt szivattyúzhatott ki a projektből. A hídpénzbotrány ügyében a hatóságokon kívül a Kehi is vizsgálatot indított.

Újabb büntetőeljárásokat generálhat a Városháza-ügy egyik szereplőjének kijelentése, aki a Magyar Nemzet által megismert hangfelvétel-leirat szerint arra utalt, hogy azért került ötmilliárd forinttal többe Karácsonyék idején a Lánchíd felújítása, mert abból pénzeket osztottak vissza.

A Városháza-gate egyik kulcsfigurája és beszélgetőtársa 2021 júniusában a lehetséges baloldali pénzforrásokról értekezett. Az üzletember úgy fogalmazott: „El vannak foglalva ezzel a Lánchíd meg Blaha Lujza tér, meg ezek körüli fosztogatással meg osztogatással stb., stb." A beszélgetőpartner megdöbbenve kérdezett vissza, hogy „ebből ki lehet venni pénzt?".

Bajnai Gordon régi „harcostársa" a felvételen a Lánchídra utalva konkrétan ezt mondta:

„Hát ötmilliárddal megdrágult, és kisebb a tartalma." Megjegyzése után a Blaha Lujza téri felújításra tért ki: „Ugyanez a Blaha Lujza tér, egyharmaddal megdrágult és kisebb a tartalma.

Majd arra a kérdésre, hogy mindezt „ők intézik?", úgy fogalmazott: Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes és „ez a bagázs egész nap szorgalmasan dolgoznak ezeken". A lap információi szerint mindezek miatt a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) hűtlen kezelés és hivatali vesztegetés gyanújával.

Miről is van szó?

Az A-Híd még Tarlós István főpolgármestersége időszakában nyerte el a Lánchíd felújításának feladatát, de Karácsonyék az önkormányzati választások után új közbeszerzési eljárást írtak ki. A győztes ismét az A-Híd lett, csakhogy ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyert, mint amennyiért a Tarlós-érában végezte volna el a munkát. Ráadásul a Tarlós alatt zajló tenderhez képest majdnem hatvanszorosára (!), 4,2 milliárd forintra emelték a vállalkozónak járó előleget, ám a céget terhelő kötbért megfelezték.

A talányos másfél milliárd

Nemrég az is nyilvánosságra került, hogy a Lánchíd kivitelezését végző A-Híd Zrt. 2020 novembere és 2022 júliusa között 1,4 milliárd forintot utalhatott a praxisától eltiltott, a sajtóban leginkább számlagyáras ügyvédként emlegetett, több súlyos bűncselekményben is érintett Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből a tetemes összegből sajtóhírek szerint 900 millió forintot továbbutaltak Vig különféle számláira. Az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

Az Atv.hu szerint ezeket a tranzakciókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az exügyvéd ellen indított, sok száz milliós számlagyáras büntetőeljárásban vizsgálja. Ezt erősíti az is, hogy a NAV munkatársai tavaly a Vig elleni nyomozás keretében végeztek házkutatást az A-Hídnál.

A Kehi is vizsgálatot indított

Tényi korábban e miatt a tranzakció miatt sikkasztás gyanújával tett feljelentést, de a hatóságokon kívül a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalhoz (Kehi) is fordult, és arra hívta fel a figyelmet: a Vig Mór-féle számlagyár ügyében folyamatban levő nyomozás nyilvánosságra került részletei alapján olyan bűncselekmények is megvalósulhattak a Lánchíd munkálataival összefüggésben, mint a vesztegetés, a sikkasztás, valamint a hűtlen kezelés. A Kehi a bejelentésre el is indította a vizsgálatot. Mint a Magyar Nemzetnek írták, „a kormányzati ellenőrzés keretében a közpénzek felhasználása, valamint a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűségének, gazdaságosságának és hatékonyságának vizsgálatára kerül sor".

Kettészakadt az ellenzék

Fontos adalék, hogy immár az LMP is támogatja a hídpénzbotrány kivizsgálását. Az LMP-vel együtt már három ellenzéki párt látna tisztán a Lánchíd felújítása kapcsán, vagyis a korrupció gyanúját felvető ügy miatt kettészakadt az ellenzék. A Karácsony Gergelyt támogató pártok, azaz a DK, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd ugyanis hallgatnak.

A büntetőügyekkel párhuzamosan napvilágra került az is, hogy az exügyvéd nem más, mint az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. A jogvédő régóta ismert szereplője a magyar közéletnek, személyét a Soros-hálózathoz kötik amiatt, hogy dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is.