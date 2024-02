Szinte napra pontosan 26 évvel Fenyő János meggyilkolása után született ítélet Gyárfás Tamás baloldali médiavállalkozó ellen, aki a vád szerint fizetett az ismert maffiavezérnek, Portik Tamásnak azért, hogy az megölesse riválisát. A bérgyilkost, Josef Rohacot, már korábban elítélték. Ahogy most Gyárfást is, akit 7 év fegyházra ítéltek, míg Portik Tamást életfogytiglanra, azzal, hogy legkorábban 20 év után szabadulhat, feltételesen. A tárgyalás ezekben a percekben is tart, Póta Péter bíró most olvassa fel az indoklást, vagyis azt, hogy pontosan miért ítélte el Gyárfást, aki a 90-es évek közepére hatalmi harcot vívott Fenyő Jánossal, és csak abban látta a megoldást pozíciója megőrzésében, ha kiiktatja az ellenfelét.