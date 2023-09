Manapság majdnem mindenki jelen van a közösségi oldalak valamelyikén, és akarva akaratlanul belebotlik egy két influencerbe. Biztos sokan követnek is egyet-kettőt, mert hát a szó pejoratív jelentésén túl, valamennyi blogger, humorista, színész, sportoló, egyéb híresség, vagy éppen sztártudós annak számít. Persze sajnos a „megeszem a lábkörmömet 20.000 feliratkozó esetén" típusú tartalomgyártók is ide tartoznak, emiatt van egy pejoratív értelme az influencer szónak. De valójában mindenki, aki népes követőbázissal rendelkezik, befolyással van (akarva akaratlanul) mások véleményére, ízlésére. Most induljunk ki az igényes tartalomgyártókból, akik valamilyen hasznos, érdekes témában gyártanak videókat, képeket, blogokat, és sokan felnéznek rájuk. Nos a népszerűségen, a társadalmi megbecsülésen és a másik nem figyelmének felkeltésén túl ennek anyagi előnye is lehet. Márpedig akkor itt jön képbe a jog. A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. összefoglalója.