Miért lesz valaki Sugar Daddy?

Az elmúlt időszakban, ahogy az online oldalak, szolgáltatások egyre inkább a mindennapok részévé válnak, számos olyan fogalom került be a közbeszédbe, amelyeket sokan nem is igazán tudnak értelmezni. Ezek közé tartozik a Sugar Daddy is. Ha még nem volt tiszta ennek jelentése, ez most változni fog.

Ilyen névvel rendszerint azokat az idősebb, jól szituált és magasabb társadalmi osztályban elhelyezkedő férfiakat illetik, akik fiatalabb hölgyekkel szeretnének kapcsolatot létesíteni. Ez ma nem is egy nehéz feladat, tekintve, hogy a különböző ismerkedési alkalmazások között ma már jócskán találhatók Sugar Baby Dating oldalak is, ahol az ilyen típusú kapcsolatot kereső személyek találhatják meg egymást.

Mivel ma már a hagyományosan ismert kapcsolatok mellett számos példa akad a rendhagyóbb, szokatlanabb társkeresésekre, ezért mondhatni, hogy ez a fajta kapcsolat is egyre elfogadottabbá válik. Hiszen, minden nagykorú, felnőtt ember önállóan döntheti el, milyen korú partnerrel szeretne kapcsolatot létesíteni.

Sokan ugyan fenntartásokkal viszonyulnak az ilyen típusú kapcsolatokhoz, a kutatások azonban számos olyan okot feltártak, ami miatt emberek ebbe az irányba mozdulnak el, hogy legalábbis érdemes azokat megismerni és átgondolni, mert általában semmi sem egyértelműen fekete, vagy fehér.

Elfoglaltság, karrier

A kutatások, amelyek fókuszában az állt, hogy idősebb, jól szituált úriemberek miért választják ezt a fajta ismerkedést és alakítanak ki ilyen jellegű kapcsolatot, több okra is rámutattak. Az egyik, ami egyébként a leggyakrabban előbukkan, hogy ezeknek az embereknek nem volt idejük a hagyományos ismerkedésre.

Mivel a fogalom általában sikeres, vagyonos embereket ír le, ez azt is jelenti, hogy a szóban forgó személyek rengeteg időt és energiát fektettek abba, hogy mondjuk felépítsenek egy cégbirodalmat, piacra dobjanak egy, vagy több ismert márkát, vagy sikeresek legyenek valamilyen művészeti ágban.

Ez pedig együtt járt azzal, hogy idejük nem volt stabil és állandó kapcsolat kialakítására, vagy pedig a rohanó életformájuk miatt nem tudták azt fenntartani. Éppen ezért, miután megcsinálták magukat és egy stabil egzisztenciát alakítottak ki, ilyen módon igyekeznek maguknak érzelmi, intim hátteret is biztosítani.