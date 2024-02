Gyalázatos, hogy a magyar embereket részeg, fogatlan bunkóknak mutatják

„Most vagy soha!” címmel mutatják be hamarosan az év legjobban várt filmjét, melynek producere, Rákay Philip a Századvég YouTube-csatornáján, a Kontextuson őszintén beszélt az őt ért eddigi támadásokról, de arról is, miért van szüksége a magyaroknak lélekemelő, értékes filmekre azok helyett, amelyek konzekvensen negatívan – „fogatlan bunkóként” – ábrázolják őket. A producer beszámolt az új, március 14-étől látható film titkairól, üzenetéről, különlegességéről és jelentőségéről is. A rendkívül izgalmas beszélgetés legfontosabb részletei itt találhatók:

Vágólapra másolva!

02:23 ­– Politika 06:56 – Most vagy soha! 11:40 – Magyar csoda 18:34 – „Igazi Magyarországot szeretnénk!” 20:54 – Sár 24:45 – 15 márciusi fiatal 28:15 – Petőfi 31:42 – Aljas támadások a film ellen 37:51 – Schilling Árpád provokációja 43:16 – Beteg alkotók lázálmai 49:38 – Semmelweis 54:25 – A "függetlenobjektív" hazugság 1:02:00 – Méltatlan, színvonaltalan viták 1:12:00 – Petőfi ma kire szavazna? 1:18:50 – 1956-1989 1:26:53 – Lejáratások, fenyegetések 1:36:06 – Nemzeti dal 1:38:31 – Fiatalok