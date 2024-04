Óriási siker, véget ért a negyedik Bartók Tavasz

A Budapest Ritmo az elmúlt évek talán legszínesebb programját kínálta: az intim hangulatú koncertek és az izgalmas kollaborációk elmélyült pillanatokat, távoli kultúrák üzenetét és önfeledt bulit hoztak, de filmvetítések és szakmai programok is várták az érdeklődőket a háromnapos világzenei rendezvény alatt.

A fesztivált ötrészes, az előadó-művészet nyújtotta, semmivel össze nem hasonlítható élményt bemutató kreatív plakátsorozat harangozta be Budapest-szerte.

Idén is megjelent – print és online formában is – a Bartók Tavasz Magazin, a fesztivál blogján ezúttal is számos érdekes, a programokhoz és Bartókhoz kapcsolódó cikk volt olvasható, a Fesztiválhíradó adásai és a színfalak mögé kalauzoló Fesztivál Extra videói pedig a Facebook mellett a You Tube-on is visszanézhetőek.