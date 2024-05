Meghalt Paul Auster

A család egyik barátja, Jacki Lyden a sajtóhoz eljuttatott közleményében azt mondta, Auster brooklyini otthonában, szerettei körében halt meg.

Az egyik legnagyobb amerikai kortárs írónak számító Auster tüdőrákkal küzdött, s a betegség okozta szövődményekbe halt bele.

A New York egyik irodalmi sztárjának számító, zsidó származású író leghíresebb művei közé tartozik a New York trilógia. Élete során több mint 30 könyvet írt, műveit több mint 40 nyelvre fordították le, köztük a legtöbbet magyarra is.

Auster 1971 és 1975 között Párizsban élt, ez idő alatt francia költők verseit is átfordította angolra. Híressé 1982-ben vált, A magány feltalálása című, önéletrajzi elemekkel tarkított regényével. Forgatókönyvíróként is dolgozott, ő jegyezte a többi között a Wayne Wang rendezte Füst című film forgatókönyvét is. Utolsó, Baumgartner című könyvét már a rákkal vívott harc közepette fejezte be.

