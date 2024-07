Nyár, szerelem, nosztalgia, folklór - ez mind megjelenik a Nanushka nyári kollekciójában

Fotó: Nanushka

Milyen különleges technológiákat vagy kézműves technikákat alkalmaztak a kollekcióban?

Egy innovatív kézműves technikát mutatunk be ebben a kollekcióban az új, texturált kidolgozással készült seersucker tech vászon anyagban. Ebből az anyagból készült több ruha is, egy felső és egy szoknya. Igazán egyedi ez az anyag, ráadásul egy nagyon kényelmes viselet is.

Milyen visszajelzéseket kaptak eddig a vásárlóktól a High Summer 2024-es kollekcióról?

Most nemrég tartottunk egy vacsorát Milánóban, hogy megünnepeljük a High Summer 2024 kollekciót.

A vendégeink gyönyörködtek a ruhákban, és olyan fantasztikus volt látni őket a kollekció darabjaiban öltözve,

és ahogy mindenki sajátosan hordta ezeket a darabokat. Az üzletekben is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk eddig a vásárlóktól, akik alig várják, hogy a nyaralás alatt végre felvegyék ezeket a darabokat.

Fotó: Nanushka

Van-e olyan elem vagy darab, ami különösen népszerű lett a vásárlók körében?

Eddig kiemelkedően népszerű volt a Haylen ruha, ami a korábban említett texturált seersucker tech vászon anyagból készült krémszínben. Ennek a ruhának a sikere a különleges anyagának köszönhető, ami finoman rásimul a testre, miközben egy kényelmes viseletet garantál.

Fotó: Nanushka

Ezenkívül a leopárd mintás fürdőruháink is népszerűek, a női és a férfi darabok egyaránt.

Hogyan építik be a fenntarthatóságot ebbe a kollekcióba?

A High Summer kollekciónak egy nagy része fürdőruhákból áll. A fürdőruháink többnyire újrahasznosított nejlonból készülnek, ami segít minimalizálni a gyártásfolyamatunk környezeti hatását.

Milyen új irányokat és kihívásokat tervez felfedezni a következő szezonokban?

A következő szezonok azért lesznek kiemelten fontosak tervezési szempontból, mert jövőre lesz a Nanushka alapításának a 20. évfordulója. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban sokat gondolkodtam azon, hogy honnan indult az egész márka, és hogy az elmúlt két évtized alatt mennyit fejlődött és alakult. Emiatt