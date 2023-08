Peszkov kijelentette, hogy véget ért Oroszországban a gazdasági nehézségek korszaka, a következő időszakban pedig korunk mértékével mérve gyors ütemű növekedés köszönhet be az országban.

Korábban az Orosz Központi Bank is javította a gazdasági kilátásokat. Most azt várják, hogy a gazdaság 1,5-2,5 százalék között fog növekedni 2023-ban. Hasonlóan tett az IMF is, amely az áprilisi 0,8 százalékos gazdasági növekedésről 1,5 százalékra módosította az orosz gazdasági kilátásokat.

Mindez egyértelművé teszi azt, amit Magyarország eddig is tudott, a Nyugat viszont továbbra sem hajlandó beismerni: a brüsszeli szankciók teljes kudarcot vallottak. Miközben Európában elszabadult a szankciós infláció, addig Oroszország több területen is önellátó lett, a szankciókat sikeresen kikerülik, fontos új szövetségeket kötöttek, a gazdaságuk pedig növekvő pályán van. A szankciók nem az oroszokat tették tönkre, hanem Európát. Az egyetlen megoldás a helyzet rendezésére az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése.