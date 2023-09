Joe Biden „TikTok-hadserege" százezreket kapott Soros Györgytől, hogy baloldali ügyeket mozdítsanak elő, konzervatívokat gyalázzanak – írja a The New York Post. A portál szerint Soros György egy seregnyi tiktokert finanszíroz szélsőbaloldali ügyeinek előmozdítására, Joe Biden elnök dicséretére és a konzervatívok lejáratására.

Tömérdek pénzt fizettek ki

A portál szerint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa 2020-ban és 2021-ben 5,5 millió dollárt fizetett ki a nonprofit Accelerate Action Inc.-nek, amely legalább 300 000 dollárt adott 2022-ben egy másik nonprofit szervezetnek, a Gen Z for Change-nek, amely 500 „aktivistából, szervezőből és alkotóból" álló hálózattal büszkélkedhet.

A portál szerint Biden elnök hivatali ideje alatt a Z Gen for Change-t és más közösségi média sztárokat is megkeresett, hogy népszerűsítsék politikai programját.

Joe Biden felhasználta őket saját maga népszerűsítésére

2022 márciusában a Fehér Ház vezető tisztviselői tájékoztatták a megkeresett influenszereket az Egyesült Államok folyamatban lévő ukrajnai erőfeszítéseiről. Vivek Murthy tábornok sebésszel beszélgettek például a koronavírusról, és Bidennel is találkoztak az Ovális Irodában – írta a Washington Post. Hozzátették: hozzájárulásuk elismeréseként a Gen Z for Change meghívást kapott a Fehér Házba, hogy szemtanúja legyen az inflációcsökkentési törvény aláírásának. A portál szerint azonban

nem világos, hogy a Gen Z for Change hogyan juttatja a Soros-pénzt a fiatal influencer aktivistáknak, akik rengeteg pénzt kapnak a már említett feladatokért.

Ideológiákat támadnak, politizálnak

A 20 éves Conor Stayton, az egyik támogattott csoport digitális marketingstratégája éles szavakkal szólt Elise Stefanik államfőképviselőhöz, miután 2022 májusában egy buffalói lövöldözésben 10 ember halt meg – azzal vádolva, hogy megismételte a „neonáci és fehér felsőbbrendűség" beszédét.

Elise, talán fogd be a szád

– csattant fel Stayton egy videóban ugyanabban a hónapban, akinek 557 000 TikTok-követője van.

A kritikusok szerint aggasztó, ami történik

Soros György a szélsőbaloldali aktivisták következő generációját finanszírozza egy olyan platformon, amely a [Kínai Kommunista Párthoz tartozik]

– mondta Stefanik képviselő a The Postnak. Hozzáteszik: az Accelerate Action 2020-ra és 2021-re szóló 8,3 millió dollárjának nagyjából kétharmada Sorostól származott. A legfrissebb nyilvánosan elérhető adónyilvántartás szerint az Accelerate Action az egyetlen nonprofit szervezet, amely adományozott a Z generációnak a "változásért". A Gen-Z for Change adózási nyomtatványai nem voltak nyilvánosan elérhetők az IRS webhelyén, és Kohn-Murphy nem válaszolt a The Post többszöri megkeresésére – írta a portál.

Úgy gondoljuk, hogy több, mint kevesebb szavazót kell felhatalmazni arra, hogy szabad és tisztességes választásokon keresztül részt vegyenek Amerika demokráciájában, beleértve a fiatalabb és történelmileg marginalizált közösségeket is. Büszkék vagyunk arra, hogy támogathatjuk azokat a szervezeteket, amelyek új technológiákkal dolgoznak a civil részvétel ösztönzése és a befogadóbb, igazságosabb és nyitottabb társadalmak megteremtésében

– mondta a Nyílt Társadalom Alapítvány szóvivője.