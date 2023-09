Közel sem volt teljes az összhang Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Giorgia Meloni olasz kormányfő között a nagy sajtóérdeklődés közepette megtartott lampedusai találkozón. Az olasz szigetet ellepték az illegális migránsok, a brüsszeli vezető továbbra is a bevándorlók tagállamok közötti elosztását erőlteti. Meloni ezzel nagyon nem ért egyet.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap Lampedusára utazott Giorgia Meloni olasz kormányfő meghívására.

A látogatás oka az volt, hogy Lampedusa kritikus ponthoz érkezett, miután az elmúlt években több tízezer illegális bevándorló szállt partra itt. Meloni azzal a céllal invitálta meg a bizottsági elnököt, hogy személyesen győződjön meg az Európa kapujának nevezett szigeten kialakult állapotokról. A Magyar Nemzet tudósítója szerint

korántsem volt teljes az összhang von der Leyen és Meloni között a látogatást követő sajtótájékoztatón.

Meloni: A migránsok elosztása nem megoldás

"Ha Európa azt gondolja, hogy a jelenlegi krízis megoldható a tagországok határainak lezárásával, akkor téved. A problémát közösen kell megoldani, mert minden tagország érintett a kérdésben. A jelenlegi sajtókonferencia a közös felelősségvállalás kifejezése is. Európa jövője a tét" – hívta fel a figyelmet az olasz kormányfő, aki szerint "komoly, összetett, hosszú távú, határozott fellépésre" van szükség.

Mindenkinek egy irányba kell haladnia, nincs értelme annak, hogy Európa egy része a migrációs hullám megállításán fáradozzon, míg a másik fele ideológiai okokra hivatkozva lebontja ezeket az eredményeket

– vélte Giorgia Meloni, hozzáfűzve, hogy a migránsok elosztása nem jelent megoldást a migrációs krízisre. "Nem egymás baját kell megoldanunk, hanem a külső határokat kell megerősíteni és az induló hajókat leállítani. Ez az egyedüli módja az illegális migráció megfékezésének" – figyelmeztetett.

Megerősítette, hétfőn a minisztertanácsi ülésen döntenek arról, hogy a honvédelmi minisztérium bevonásával hoznak létre olyan létesítményeket, melyekben kitoloncolásra váró személyeket helyeznek majd el.

Az olasz miniszterelnök végül megköszönte a lampedusaiak türelmét, kitartását, felelősségvállalását. A kormány 45 millió eurós támogatást különített el a sziget számára a rendkívüli állapotok kezelésre.

Von der Leyen: A tagállamok osszák el a migránsokat

Von der Leyen kijelentette: az illegális bevándorlás európai kihívás, ezért közösen kell megoldást kell keresni. Elmondta, hogy fantasztikus állampolgárokkal találkozott a szigeten, a Vöröskereszt munkatársai rendkívüli szolgálatot teljesítenek.

Európának kell eldöntenie, hogy ki léphet be a kontinensre és ki nem, ne az emberkereskedők döntsenek erről - vélte. Majd tíz pontból álló listában sorakoztatta fel, hogyan képzeli el a történelmi jelentőségű krízishelyzet kezelését.

Céljuk a sziget tehermentesítése, ezért a tagországok figyelmét felhívják, hogy vállaljanak át a Lampedusára érkezett bevándorlókból.

Annak ellenére mondta ezt a bizottsági elnök, hogy az olasz kormányfő előzőleg elmondta, ez nem jelent megoldást a migrációs krízisre. Hangsúlyozta, az erőforrások egyesítésére van szükség a Frontex és az Európai Unió között, csak így lehet felszámolni az emberkereskedéssel foglalkozó hálózatokat. Ennek egyedüli módja a kiindulási országokkal folytatott párbeszéd és együttműködés.

Von der Leyen bejelentette azt is, hogy a vízi és légierők bevetésével kell ellenőrizni a határszakaszt, ha szükséges, hajóblokád felállítása is kilátásba kerülhet. A bizottság elnöke a Lampedusa partjainál felhalmozódott hajók „eltakarítására" is ígéretet tett.

Hozzáfűzte, gyorsítani kell a menedékkérelmek megítélésének eljárását, hogy mielőbb megállapítsák, hogy ki maradhat Európában, és kinek kell távozni a kontinensről. A bevándorlóknak szerinte biztonságos humanitárius folyósokat kell létrehozni, hogy ne kelljen az emberkereskedőkre bízniuk az életüket. A bizottsági elnök úgy véli, a legális bevándorlás javításával visszaszoríthatóvá válik az illegális bevándorlás. Végül Von der Leyen ígéretet tett arra, hogy a Tunéziával folytatott együttműködés keretében újfajta projekteket helyeznek kilátásba, amelyet a Nemzetközi Migrációs Szervezet bevonásával hajtanak végre és a Tunéziának juttatott anyagi támogatásból fedeznek.