Az exit poll eredmények szerint az idei parlamenti választások győztese a Jog és Igazságosság volt.

A pártok a következő eredményeket érték el az Ipsos exit pollja szerint:

Az Ipsos szerint a vasárnapi parlamenti választásokon a részvételi arány 72,9% volt. A közvéleménykutató egyébként 2019-ben 99 százalékos pontossággal találta el a későbbi végeredményt. A 460 fős szejmben 231 képviselőre van szükség a kormányalakításhoz.

Nem hagyjuk, hogy Lengyelországot elárulják, nem hagyjuk hogy Lengyelország elveszítse azt, ami nemzetünk történetében a legfontosabb, azaz a függetlenséget

– húzta alá Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök-helyettes, a PiS elnöke értékelő beszédében.

Az exit poll eredményeiből ugyanakkor azt még nem tudjuk, hogy kinek lesz elegendő mandátuma a kormányalakításhoz. A lengyel választási rendszer sajátossága miatt ezzel kapcsolatban majd csak hétfőn napközben fogunk tisztábban látni, ugyanis a negyvenegy választási körzetben arányosan osztják szét a képviselőhelyeket. Ez a nagy és közepes pártoknak – tehát a PiS-nek és a KO-nak – kedvez - írja a Magyar Nemzet.

A parlamenti küszöb 5 százalék a pártok esetében, míg a választási koalícióknak – így a KO-nak és a Harmadik Útnak – 8 százalékot kell elérniük a bekerüléshez.

