Kapcsolatban áll a Muszlim Testvériség nevű iszlamista szervezettel Karim Benzema, a korábbi válogatott, aranylabdás francia focista - ezt a francia belügyminiszter, Gérald Darmanin mondta, miután Benzema egy arab terroristákat védő kijelentést tett a közösségi médiában. A Muszlim Testvériséget sok országban tartják számon terrorszervezetként, Franciaországban - a muszlim migránsoknak hízelegve - nem. Benzema nem először keveredik botrányba, a 2015-ös franciaországi terrortámadások után egy meccs előtti megemlékezésen például látványosan köpött egyet a francia himnusz közben. A világsztár focista az egyik leglátványosabb példája annak, amikor a migránsok nem integrálódnak a társadalomba: ő maga nem is első generációs bevándorló, a nagyapja emigrált Franciaországba Algériából, ő már Franciaországban, Lyonban született, sikeres, gazdag - mégis gyűlöli az országot, ahol él. Most Szaúd-Arábiában játszik, azt mondta, azért mert az iszlám világ közepe.

A Magyar Nemzet cikkéből kiderül, hogy a közösségi oldalán arról írt Benzema, hogy imádkozik minden gázai lakosért, "akik izraeli bombázások áldozatai lettek". Azzal vádolta az izraelieket, hogy sem nőket, sem gyerekeket nem kímélnek. Ugyanakkor a Hamász borzasztó terrortámadását nem ítélte el - arról nem is beszélve, hogy a legutóbbi gázai kórházat ért találatról is kiderült, hogy az Iszlám Dzsihád rakétája csapódott be, egy elrontott támadási kísérlet után.

Dudu Aouate egykori labdarúgó, egyszeres izraeli válogatott tömören és nyersen ennyit írt Benzemának: „Nagy barom vagy!". Ezt öt nyelven, arabul, franciául, angolul, héberül és spanyolul is megírta.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Benzema amikor Szaud-Arábia igazolt, akkor azt nyilatkozta, hogy azért is igazolt az arab ligába, mert az az iszlám közepe.

Benzema rengeteg botrányt okozott már korábban is: szalafista (terroristákhoz közeli, szélsőséges muszlim) mecsetet támogatott, saját játékostársa megzsarolásában működött közre, a nemi szervéről küldött fotókat kislányoknak. Ezeket itt foglaltuk össze.