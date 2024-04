Hazudhatott Magyar Péter a nagyapjáról is: ávósokkal együttműködő, baloldali bíró volt a Jogi esetek egykori "sztárja"

Tudtátok, hogy Magyar Péter nagyapja, Erőss Pál két volt ÁVH-s tiszttel dolgozott a Jogi esetekben? Az egyikük egyenesen a műsor szerkesztője volt: Koós Béla. Koós elvtárs az ÁVH-s társasággal baráti viszonyban lévő Vásárhelyi szerint „polgári pályája” előtt a terrorszervezet párttitkára volt, majd sok más államvédelmis tiszttel együtt (illetve a Néphadsereg vonaláról érkezett Vitrayékkal) ő is átejtőernyőzött a tévébe, ahogyan azt A tévé megszállásában is megírtam. És ki volt a másik ex-ÁVH-s a Jogi esetekben? Már akiről tudom (sajnos nagyon sok irat eltűnt): Bárd Károly. Hírhedt, nagyon is hírhedt főtiszt, érdemes rákeresni a nevére a régi cikkekben, tanulmányokban.

De nézzünk egy akkori cikket:

Jogi esetek. Műsorvezető: dr. Baranyai János. Szakértők: dr. Bárd Károly, az Állami Biztosító ügyvezető igazgatója, dr. Erőss Pál, az Igazságügyi Minisztérium osztályvezetője, dr. Szabó Sándor, a Fővárosi Bíróság helyettes elnöke. Szerkesztő: Koós Béla”

– Népszabadság, 1983.

Számomra sokáig csak két név volt ismerős a felsorolásból, mert Erőss Pál neve semmit sem mondott, hál' Istennek kicsi voltam akkoriban, ilyen felnőtteknek szóló műsort meg főleg nem néztem.

Koós Béla egyébként A kultúra megszállása című könyvemben is szerepel, ott felesége történetét fejtettem ki, aki – egykori ÁVH-sként – 1968-ban öngyilkos lett. Az említett Sós (máshol Soós) Vera a Péter Gáborék által agyonveretett Szücs Ernő ÁVH-s főtiszt mindenese, a titkok tudója volt. Lányuk szép, megrázó könyvet írt erről az összességében tragikus történetről.

Sós Vera férje, Koós ahogyan említettem, már a tévénél lett ismert, hiszen ő is odakerült, ahogyan annyi más volt ÁVH-s. Mint például Ipper Pál (a 168 óra atyja), vagy a hozzá hasonlóan szintén sokat szereplő Komlós János, a rendező Radványi Dezső, vagy mondjuk Váradi György. Hogy csak azokat mondjam, akik hirtelen eszembe jutnak, és akikről tudható egyáltalán.