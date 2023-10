A palesztin-izraeli konfliktusról a virtuális térben két mozi fut: a Hamász az arab hírtelevíziókban már „megnyerte" a képek csatáját, és minél erőteljesebb lesz az izraeli katonai válasz a terrorra, annál nehezebb lesz az arab országok vezetőinek saját közvéleményükkel szemben az országaik és Izrael közötti közeledési folyamatot tovább vinni - többek között erről is beszél a Kontextus legújabb videójában Kiszelly Zoltán politológus. A Jól értesült Optimista című műsorban a Századvég politikai elemzési igazgatója kitér arra, hogy a közel-keleti háború háttérbe szorította az ukrajnai eseményeket, ahol most éppen az oroszok vannak a front donbaszi részén támadásban. A műsorban szó van még a lengyel választásokról és a miniszterelnök kínai útjáról is.