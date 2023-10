Az izraeli háború október eleji kitörése temérdek változást hozott Ausztriában is: a hatóságok fokozzák a biztonsági intézkedéseket és kiemelt figyelmet kap a zsidó közösség intézményeinek védelme. Minderre azért is van szükség, mert az antiszemita atrocitások nyugati szomszédunkat is elérték, amelyekről egyre erőszakosabb felvételek terjednek a közösségi oldalakon.