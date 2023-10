Soros-féle médiavásárlás és NGO-finanszírozás, az uniós pénzek megvonása és politikusi nyomásgyakorlások, az Action for Democracy beavatkozása – mindezek együtt segítették a lengyel balliberális oldalt a vasárnapi választások előtt. Magyar szemmel nézve, a 2022-es magyarországi választásokhoz képest is komoly külföldi erők mozdultak meg a lengyelországi kormányváltás érdekében. A tét nagy volt: az Európai Egyesült Államok irányába való további elmozdulás, a kötelező migránskvóta bevezetésének elfogadása, illetve Ukrajna ellátása pénzzel és fegyverekkel.

Az Action for Democracy, a Karácsony Gergely volt főtanácsadójához, Korányi Dávidhoz kötött szervezet ugyanis támogatást nyújtott olyan lengyel csoportoknak, amelyek a mostani választási kampányban is aktívan részt vesznek. A Sieci című hetilap többször foglalkozott az Action for Democracy lengyelországi aktivitásával, és azzal, hogy az általuk támogatott jogi személyek között tizenkét lengyel is található.

Ezek jórészt a jelenlegi kampányban is aktívak voltak, illetve az elmúlt években is rendre szerveztek kormányellenes demonstrációkat. Az Action for Democracy egyébként a honlapján is felsorolja az általa támogatott tizenkét lengyelországi csoportot.

Korányiék nem tagadták, hanem – különböző általános leírásokkal ugyan, de – elismerték beavatkozási szándékukat. Ezzel együtt, ahogy Magyarországon, úgy Lengyelországban sem lehet tudni, hogy kik és egyenként pontosan mennyi pénzzel támogatták meg külföldről az egyértelműen kampányszereplőként működő balliberális szervezeteket.

Lengyelországban mindemellett „Do:łącz" néven vannak jelen Dessewffy Tiborék, tehát a Bajnai Gordonhoz és Gyurcsány Ferenchez köthető DatAdat-kör is. Ahogy arról a lengyel közszolgálati média, a TVPN 2023 júniusában Magyar találmány a lengyelországi választásokra? Egy titokzatos cég Észtországból és Soros agytrösztje című írásában beszámolt, hazánkhoz hasonlóan ott is az adatgyűjtés volt a csapat fő profilja.

„Eleged van a jelenlegi kormányból? Kapcsolódj" – szólt a tavalyi magyar választásról már ismert, nem túl szofisztikált stílusú balliberális felhívás. Dessewffyék olyan szervezetekkel működtek együtt a lengyel közmédia szerint, mint az abortuszpárti Women's Strike, a transzszexualitást és az LMBT-közösséget népszerűsítő Transition nevű weboldal, valamint a Wschód nevezetű szervezet, amelyet Korányiék is pénzeltek, és amely az Orlen támadását végezte. A Gyurcsány-tanácsadóféle projekt egyértelműen a balliberális oldalt segítette, és a kormánypártokat támadta a lengyel kampányban - írja a Magyar Nemzet.