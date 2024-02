A Sky News egyik munkatársa Kupjanszk térségében eljutott az ukrán állásokig. Ott beszélt katonákkal a napi helyzetről. A 32. területvédelmi dandár tagjai arról számoltak be, hogy a korábban napi egyszeri-kétszeri orosz támadások megszaporodtak, most szinte naponta rohamozzák meg az állásaikat, amiket egyre nehezebben tudnak tartani.

Az egység tagjai bénító lőszerhiányról számoltak be. Azt mondták, hogy egyetlen ukrán tüzérségi lövésre nemritkán tíz orosz válasz érkezik.