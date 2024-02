Így gyalázkodik Gulyás Márton, a szélsőbaloldali provokátor

A baloldal el is kezdett súlyos pénzeket pumpálni Gulyás platformjába, erre elegendő bizonyíték, hogy éppen a választásokat megelőző évben, 2021-ben évi ötmillióról hirtelen 272 millióra, majd 2022-ben 471 millióra ugrott meg a Partizán bevétele. Gulyás Márton maga is beismerte, hogy a pénzek jelentős része Soros Györgytől érkezik. Saját szavaival így fogalmazott: „végső soron ott van a sornak a végén Soros György is, ezt kár eltagadni”.

Kell is a pénz, hiszen Gulyás Márton elképesztő mennyiségben hirdeti propagandavideóit. A Facebookon eddig több mint ezer hirdetést adott fel, míg a Youtube-on 86-nál jár, vagyis gyakorlatilag minden egyes videójára hirdetési pénzeket költ.