Nem várt bejelentést tett Oroszország

"Bármi legyen is a javasolt tárgyalások kontextusa, jelenleg az idő a mi oldalunkon áll, úgy tűnik, hogy nincs megerősített védelmük, a mieink most haladnak előre, és amikor az ukrán front összeomlik, akkor a pozíciónk minden tárgyaláson sokkal erősebb lesz. Nem kifizetődő számunkra a tűzszünet, még akkor sem, ha az ukrán fél ilyen ötletet javasol néhány törökországi tárgyaláson. A tárgyalás különálló téma, a katonai helyzet is egy különálló téma" – zárta szavait Govirin.