Zelenszkij tényleg megőrült: lapáttal küldi harcolni a katonákat

Az ukrán tárcavezető „hangsúlyozta, hogy előreláthatóak azok a kockázatok is, amelyeket az elítéltek mozgósítása vonna maga után. Ennek érdekében az Igazságügyi Minisztérium kész elemzést végezni és annak eredményeit megosztani a területi toborzóközpontokkal és a bírósággal.” A büntetett előéletű személyeket nemcsak harci műveletekbe, hanem egyéb, a hadseregnél szükséges munkákba is be lehet vonni. Elmondása szerint azonban ez attól függ, milyen bűncselekmény miatt ítélték el az embert - írja a Mandiner.

Mindenesetre a katonáink nem csak géppuskával harcolnak. Ne fegyvert akarjunk adni nekik, hanem egy lapátot a kezükbe, hogy ássanak

– idézi a lap a minisztert. A portál kitér arra is: „az Európa Tanács büntetés-végrehajtási statisztikái szerint Ukrajnában 2020 januárjában 52 609 fogoly tartózkodott börtönben.”