A YouTuber legyőzte a bokszolót, repülő térdes a pokolból, ring-lányból világbajnok, és megvan az első tripla bajnok ketrecharcos is

A hétvégén történelmet írt Anatoly Malykhin, aki a ONE Championship égisze alatt az MMA sportág első tripla-bajnoka lett. A ONE 166 eseményén középsúlyban legyőzte Reinier de Riddert, így a szervezet nehéz- és félnehézsúlyú öve után behúzta a közpésúlyú bajnoki címét is. Győzelme után kihívta Francis Ngnannout, "Te vagy a következő, a csokitortám!" felkiáltással.