Egyre több halálos áldozata van a texasi tűzvésznek - videó

A texasi A&M erdészeti szolgálat tájékoztatása szerint eddig a tűznek csak mintegy három százalékát sikerült megfékezni. Az állam 26 északi megyéjét magában foglaló Panhandle régióban szintén több tűz is pusztít, ezek közül a legnagyobb Oklahomára is átterjedt.

A hatóságok nem közölték, hogy mi okozta a természeti katasztrófát, de

szakértők szerint az erős szél, a száraz fű és a szokatlanul meleg hőmérséklet állhat a háttérben.