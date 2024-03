Hadigazdaságra kell átállítani Európát - már ezt követeli Ursula Von der Leyen

A finn külügyminiszter és a cseh elnök sem zárná ki nyugati csapatok Ukrajnába küldését. A lengyel külügyminiszter pedig azt mondta: a nyugati katonák már ott vannak Ukrajnában. A lett elnök nyíltan beszél Oroszország elpusztításáról. Az észt miniszterelnök szerint pedig folytatni kell a háborút Moszkva kimerüléséig. Donald Tusk lengyel miniszterelnök pedig azt mondta: a béke ideje lejárt Európában, háború előtti időket élünk.

Charles Michel is háborúzna

Európa vezetői közben az uniós csúcsra készülnek, ahol Ukrajna támogatása és a fegyverkezés lesz a fő téma. Több tagállam szeretné elérni, hogy az Európai Befektetési Bank mostantól a fegyvervásárlásokra is adhasson hitelt. Vita várható a befagyasztott orosz vagyon profitjáról is, ugyanis Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt javasolja: ebből is lehessen Ukrajnát támogatni és fegyverkezni.