Megelégelték a helyeik a féktelen bulikat, óriási büntetést kaphatnak, akik nem tartják be a szabályokat

Nem csak Mallorca és Ibiza szigorít.

A Kanári-szigeteken - különösen Lanzorote-n és Fuerteventura-n is, akár 1,2 millió forintos bírságot is kaphatnak a turisták , ha a védett strandokról homokot, köveket vagy sziklákat visznek el. Sok helyen már a strandon dohányzás, éjszakai úszás, és alkohol fogyasztás is bírsággal jár.

Az éjszakai élet nem csak az ott lakókat, de a bárokban, éttermekben dolgozókat is megviseli, ezért korábbi zárást kért a kormány - ezzel heti 35 órára redukálva a munkaidőt - a dolgozók egészségét szem előtt tartva. Ez azonban hatással lehet a turizmusra az éjszakai élet kurtítása miatt.