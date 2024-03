Vera Jourová a jogállamiság megszegésének megtestesítője, noha annak védelmét hangoztatja

„Végül is semmi sem változott a lengyel jogban. Nem születtek új határozatok, és az EU által keményen bírált törvények továbbra is hatályban vannak. Egyetlen alapvető változás történt, a kormány változott. És az új kormány elkezdte megszegni a törvényt. Törvénytelenül nevez ki, és bocsát el, rúg ki embereket. Ez történik az ügyészségen, a bíróságokon, a médiában. Ugyanazokkal a törvényekkel, amelyeket most durván megszegnek, az Unió tisztviselői dicsérik ezt a kormányt, és meggyőzik őket arról, hogy minden rendben van. Ha a törvény mint olyan irreleváns, akkor ez a jogállamiság súlyos válságát mutatja az Európai Unióban. A törvényeket ugyanis aszerint ítélik meg, hogy melyik politikai párt van hatalmon. Ez a legegyértelműbb példa arra, hogy az Unióban hogyan sérülhet a jogállamiság”

– fogalmazott a jobboldali politikus, aki szerint ezért nem foglalkozik az Európai Bizottság azokkal a dolgokkal Lengyelország esetében, amelyek súlyosan jogsértőek. Pawel Jablonski. Véleménye szerint itt sokkal többről van szó, ami az egész Európai Uniót érinti.

„Az Unióban hatalmon lévő liberális és baloldali pártok egyértelmű célja, hogy az Uniót 27 szuverén, különálló, de együttműködő államból álló nemzetközi szervezetből egyetlen központilag irányított államhoz hasonlóvá alakítsák át. Ez egy olyan szervezet lesz, amely teljesen nélkülözi az állampolgári ellenőrzést, nélkülözi az alapvető demokratikus mechanizmusokat. A szervezetet brüsszeli tisztviselők irányítanák, akik olyan nagy országok, mint Németország és Hollandia parancsára tennék a dolgukat. A polgárokat megfosztják a kormány ellenőrzésétől és megváltoztatásától. Ennek elősegítése érdekében Lengyelországban is kormányváltásra volt szükség”