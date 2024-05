A Forma-1-ből is ismert tíz istálló szimulátoros versenyzői összesen 12 különböző pályán, 7 különböző versenynapon mérték össze a tudásukat az idényben, kedd és csütörtök között pedig az utolsó 5 futamra is sor került. A csütörtöki, idényzáró Abu-dzabi Nagydíj előtt a hivatalos, F1 23 játékkal megrendezett online szimulátor-világbajnokság, az F1 Esports Pro Series összetett pontversenyét a Red Bull-os, dán Frederik Rasmussen 13 ponttal vezette a sauberes, holland Thomas Ronhaar előtt.

A Red Bull-os Frederik Rasmussen az F1 Esports Pro Series új világbajnoka

Fotó: instagram.com/redbullsimracing

A Red Bull-os Frederik Rasmussen lett az F1 Esports Pro Series új világbajnoka

A virtuális abu-dzabi pályán Ronhaar szerezte meg a pole pozíciót, majd végig versenyben volt a győzelemért is, de azt végül a Haas csapatát képviselő, brit Alfie Butcher szerezte meg. Ronhaar végül óriási csatában másodikként futott be, és a leggyorsabb körért járó plusz pont is az övé lett, de

Rasmussen a negyedik helyével így is megőrizte az összetettbeli vezetését, és ezzel a dán a Red Bull történetének első online szimulátor-világbajnoka lett.

A két vb-éllovassal együtt az utolsó körökben a Mercedes magyar pilótája, Bereznay Dániel harcolt, aki végül a harmadik helyet szerezte meg a futamon, ez pedig Silverstone után a második dobogója volt a szezonban a legsikeresebb magyar F1-es e-sportolónak.

FREDERIK RASMUSSEN, YOU ARE A WORLD CHAMPION! 🏆👏🏻🔥#F1Esports pic.twitter.com/4p8354W0A2 — Oracle Red Bull Sim Racing (@redbullsimrace) May 9, 2024

Bereznay Dániel 11., Sipos Patrik 22. lett az összetettben

A sorozat immáron 7 éves történetében összesen öt futamgyőzelemmel rendelkező

Bereznay mindössze 6 futamon kapott lehetőséget a Mercedestől, de így is 48 ponttal a 11. helyen zárta az összetettet.

Rajta kívül Az Alpine-os Sipos Patrik, a haasos Szabó-Kónyi Bence és a ferraris Puki István volt nevezve magyarként a bajnokságba, végül utóbbi kettőt nem jutott szóhoz a csapatában, Siposnak pedig az austini pályán szerzett kilencedik hely volt az egyetlen pontszerző helyezése az idényben.

Bereznay Dániel 11. lett összetettben

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A konstruktőrök versenyét a Scuderia Ferrari Esports nyerte, a csapat tagja Bari Broumand és Nicolas Longuet volt. A 2023-24-es mezőnyben szerepelt a kétszeres világbajnok Brendon Leigh és a szintén két összetettgyőzelemmel rendelkező Jarno Opmeer, valamint a címvédő Lucas Blakeley is: Opmeer a 4., Blakeley a 7., Leigh pedig a 9. helyen zárt az egyéni pontversenyben.

Kapcsolódó cikkek