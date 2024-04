Bukarestbe utazik Orbán Viktor

Mint a hírportál fogalmaz, először szerveznek ilyen jellegű találkozót. Belgium most, Magyarország pedig július 1-től tölti be a soros uniós elnökséget. A megbeszélés egybeesik a legfontosabb EU-intézmények – parlament, bizottság, tanács – vezető pozícióinak betöltéséről szóló tárgyalások elkezdésével. A NATO-főtitkári poszt új várományosának kiválasztása is terítéken van, Mark Rutte mellett ugyanis Klaus Iohannis is jelölt a pozícióra.