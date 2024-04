Oroszország háborús üzenetet küldött Izraelnek és Iránnak

Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint sem Irán, sem pedig Izrael nem érdekelt a konfliktus további eszkalációjában, azonban arra kérik az összes országot, hogy tartóztassák magukat a további provokációtól, és próbálják meg a kialakult helyzetet diplomáciai úton orvosolni. Mint ismert, Izrael Szíriában április elsején lebombázta Irán konzulátusát, ennek során pedig három magas rangú katonai vezetőt, illetve négy katonai tanácsadót is megöltek. A szír külügyminiszter akkor terroristatámadásként hivatkozott az esetre, és elítélte Izraelt, miután szerinte több civil is meghalt a légi csapásban.

Irán ezt követően megtorlást ígért, azzal pedig, hogy valami készül, az Egyesült Államokat és Izraelt beleértve mindenki tisztában volt. Végül április 13-án több száz drónnal és precíziós rakétákkal mért csapást Izraelre, ezek 99 százalékát teljesen hatástalanították, nagy részüket már Jordánia felett kilőtték. Irán nem is igazán számíthatott más eredményre, inkább saját lakosait akarta biztosítani arról, hogy képes megtorló csapásra Izrael ellen. Némi sikerként könyvelhetik el, hogy a precíziós rakétákkal sikeresen mértek be célpontokat, és azt is megmutatták, hogy koordinálni képesek egy nagyobb rakétatámadást.