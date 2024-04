Szijjártó Péter: Magyarország határozottan elítéli az Izraelt ért támadást

Szijjártó Péter elmondta, hogy Iránban jelenleg 74 magyar állampolgárról tudnak, velük a lehetőségekhez képest folyamatosan veszik fel a kapcsolatot telefonon. Egy magyar család jelezte, hogy el kívánják hagyni az országot, számukra a nagykövetség, illetve a konzuljaink a lehetséges segítséget természetesen mindehhez megadják.

Jordániában két magyar állampolgár jelentkezett az ügyeleti telefonszámon, ők is biztonságban vannak. A miniszter megjegyezte: itt még fontos elmondani, hogy Jordánia légterét is lezárták. Ez most Magyarországra tartó vagy Magyarországról oda repülő járatot nem érintett. Legközelebb majd kedden hajnalban érkezne Ammánba a WizzAir járata, majd indulna is vissza Budapestre.

Egyelőre nem biztos még, hogy ez a járat közlekedni tud, ezért a kollégák ott helyben felkészülnek arra, hogy ha magyar állampolgárok ragadnak esetleg az ammáni repülőtéren vagy Jordániában, akkor segítsünk nekik

- mondta, hozzátéve: minden olyan magyar állampolgárral kapcsolatban vannak, akikről tudják, hogy a térségben tartózkodnak.