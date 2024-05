Mit keres Soros György fia Ukrajnában?

"Fantasztikus visszatérni Kijevbe” – írta közösségi oldalán Soros György fia. Alexander Soros több fotót is megosztott, bejegyzéséhez pedig azt írta, hogy

informatív találkozókat és megbeszéléseket tartottak a harctéri helyzetről, az energiabiztonságról és az európai integrációról.

A Soros-örökös posztjai szerint találkozott többek között az elnöki hivatal vezetőjével, a miniszterelnök-helyettessel, az energiaügyi miniszterrel és a védelmi miniszterrel is.

Érdekes egybeesés, hogy éppen most érkezett Kijevbe Antony Blinken amerikai külügyminiszter is. Kétnapos látogatása során Blinken találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett Denisz Smihal miniszterelnökkel és Dmitro Kuleba külügyminiszterrel is, illetve beszédet is mond az ország vezetői előtt.

A kijevi vizit célja, hogy biztosítsa az ukránokat az Egyesült Államok széles körű támogatásáról, amely magában foglalja a katonai, gazdasági, energetikai téren és a demokratikus intézmények fejlesztéséhez nyújtott segítséget.