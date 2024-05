Több csontját eltörte a párhetes gyerekének egy amerikai anya

A földi pokolból mentettek ki az orvosok egy 5 hetes kisbabát, aki olyan állapotba került be a kaliforniai kórházba, hogy a karját sem tudta mozdítani. Mint kiderült, anyja 2 hetes kora óta ütötte-verte, mert idegesítette a kisfiú sírása. Megállapították, hogy 16 csontja eltört, köztük a koponyája is. A gyerek apja mindezt tétlenül nézte végig, sőt , így most mindkét szülőnek bíróság elé kell állnia. Az anya akár élete végéig is börtönbe kerülhet.

Borzalmas állapotban került kórházba egy 5 hetes újszülött: a kis Estebannak 16 csontja törött volt, térde, karjai, ujjai, könyöke, sőt még a koponyája is súlyosan megsérült, miután anyja, a 34 éves Mirian Jimenez-Olivera három héten keresztül ütötte-verte. Mindezt azért, mert nem hagyta abba a sírást. A kegyetlen nő ellen 11 rendbeli gyerekbántalmazás miatt emeltek vádat. Szintén bíróság elé állítják a gyerek apját, a 35 éves Edgar Busto-Rodriguezt, neki bűnrészesség miatt kell felelnie. A férfi ugyanis felesége védelme érdekében hazudott a rendőröknek arról, hogyan sérült meg a gyerek. "Egy újszülött számára a legbiztonságosabb hely anyja ölelő karja kellene hogy legyen. Ám Esteban anyjának a karjai olyanok voltak, mint valami erőszakos fegyver, melyek több csontját is eltörték, holott mindössze annyi volt a bűne, mint más újszülöttnek: sírással jelezte, ha problémája van". mondta Todd Spitzler Orange megye kerületi ügyésze.

Fotó: Northfoto A szülők tagadják a bűnösségüket. A People megpróbálta felvenni a kapcsolatot a gyerek anyjának és apjának ügyvédjével is, egyelőre azonban egyikük sem válaszolt. Mint kiderült, az anya már 2 hetes kora óta rendszeresen verte a gyereket, akárhányszor az sírni kezdett, pelenkázás közben pedig durván rángataa a lábait. Az ügyész hálát adott a kórházi dolgozóknak, akik megmentették a gyerek életét. Esteban szüleit letartóztatták, több, mint 300 milliós óvadékot kell fizetniük, ha szeretnének szabadlábon védekezni. Ha az összes vádpontban bűnösnek találják, az anya akár 42 évre is börtönbe kerülhet, férje 3 évre számíthat. Az előzetes ülésre május 23-án csütörtökön reggel fél 9-kor kerül sor. Egy iowai pár a fürdőkádba fojtotta újszülött gyerekét, aki sírni kezdett, a szülők viszont végig titkolták a terhességet, és a szülést is. Azonban nemcsak külföldön gyakoriak a gyerekbántalmazással összefüggő esetek: ápriliaban egy vasi nő úgy megverte néhány hónapos gyerekét, hogy súlyos sérülésekkel került kórházba. Egy ötvöskónyi férfi kis híján halálra verte öt hónapos gyerekét, és úgy megrángatta a csecsemő karját, hogy eltört a felkarcsontja. Mindezt amiatt, mert a gyerek sírt.