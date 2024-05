Felföldi László püspök: Csak tevékeny hittel lehet békét teremteni

A pünkösdszombati esős reggel ellenére az idei búcsús nagymisére is több százezren érkeztek a Kis- és a Nagy-Somlyó hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltár elé a világ minden tájáról. Felföldi László hangsúlyozta: az életünket formáló, megújító üzenet nem kívülről jön.

A szívünkben születik meg, és így lesz belőle elhatározás, majd megvalósítás. De szükség van hozzá az élő kapcsolatra Istennel és egymással. Az élő és éltető imádság elengedhetetlen alapja, megtartó ereje és forrása a ránk váró megújulásnak

- fogalmazott. Szentbeszédében külön részt szentelt a fiataloknak, óvva őket a digitális világ rájuk leselkedő veszélyeitől és rámutatva: a hitbéli örömre nekik, "a jövőt folytató, jövőt építő fiataloknak" is szüksége van. Ahogy az Origo is beszámolt róla, elindultak a zarándokvonatok a csíksomlyói búcsúba. A szentlélek eljövetelét ünneplik a keresztények vasárnap. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Pünkösd miatt zárva lesznek az üzletek vasárnap és hétfőn is.