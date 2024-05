Megdöbbentő dolgot tett Károly király Harry herceggel

Törölte a királyi család Harry herceg azon nyilatkozatát, amelyben az Meghan Markle-t védte meg, a fiatal színésznőt ugyanis sokan bántották származása miatt.

Sussex hercege 2016 novemberében adott ki egy közleményt a sajtó munkatársait figyelmeztetve, bizonyos hírügynökségeket rasszizmussal vádolt.

A nyilatkozatot a Kensington-palota volt kommunikációs titkára, Jason Knauf tette közzé néhány nappal azután, hogy Harry és Meghan kapcsolata nyilvánosságra került.

Több mint hét évig elérhető volt a royal.uk weboldalon, mostanra azonban eltűnt, valamikor december 3. és december 10. között törölték

- írja a Mirror. A dokumentum állítólag felidegesítette Károly királyt és Vilmos herceget. Harry a Spare című önéletrajzi könyvében azt írta, aggódtak Meghannel, mert nem a család nem védte meg őket.

A most törölt nyilatkozat a The Mail on Sunday egyik cikke után jelent meg, amiben arra utaltak, hogy a színésznő egy olyan városból jön, ami tele van bűnözőkkel, mint írták, "beugrik a családhoz egy teára". A Kensington-palota Harry herceg kommunikációs titkára nevében tette közzé a nyilatkozatot.

Az elmúlt héten átléptek egy határt. Harry herceg barátnőjét, Meghan Markle-t bántalmazás, zaklatás érte.

"Ezek egy része nyilvános volt – egy újság címlapján volt olvasható; de a kommentelők és néhány online újságíró is szexista és rasszista sorokat engedtek meg magának."

Harry herceg aggódik Markle kisasszony biztonsága miatt, és mélységesen csalódott amiatt, hogy nem tudta megvédeni őt. Nem helyes, hogy néhány hónapja vannak együtt, és már most ekkora viharnak vannak kitéve.

A színésznő tudja, hogy egyesek majd azt mondják, hogy ez a játék része, ez az ismertséggel jár. Ő ezzel azonban határozottan nem ért egyet, ez nem játék – itt az életéről van szó" - magyarázta Jason Knauf.

A pár azóta összeházasodott, 2018-ban a Szent György-kápolnában. Az esküvőjüket a média is közvetítette, egy fotós most egy soha nem hallott részleteket árult el a ceremóniáról.