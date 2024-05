Néhány hét alatt igazi beach bodyt ígér az izraeli Gaga tánc - videó

A Gaga-módszert Ohad Naharin izraeli koreográfus fejlesztette ki kb. tíz évvel ezelőtt a Batsheva Dance Company számára. Az azóta hódító útjára indult mozgásforma valójában egy olyan táncstílust takar, amely különböző technikákat ötvöz a modern tánccal.

A táncos torna oktatói ahelyett, hogy bemutatnák vagy tanítanák a lépéseket, inkább inspirálják és ösztönzik kreatív táncosaikat, és különféle vizualizációkat használnak annak érdekében, hogy a résztvevők tudatukra ébredjenek testük minden centiméterének és a belülről kifelé ható képzeteiknek.

A technika tehát nem csupán a mozgással való „formaalkotásról” szól, hiszen ez egy teljes belső kifejeződés a mozgásformák fejlődésén keresztül.

Modern izraeli tánc és edzésprogram egyben: felszabadít, feltölt és fellendít a Gaga

A Gaga-tánc középpontjában tulajdonképpen a belső test és annak képességei állnak, a Gaga név pedig a gyermeki beszédkezdeményekre utal, abból az elképzelésből alakult ki ugyanis, hogy ez egy természetes, ösztönös és kapcsolatformáló kommunikáció. Éppen ez okból, a nyári tánc és mozgás eredményeként nincs „helyes” vagy „helytelen” mozgás, mivel a résztvevők folyamatosan dolgoznak a testükkel és a hozzájuk kapcsolódó mozdulatokkal és képekkel.

Néhány nap alatt már igazi nyári formába hozhatjuk magunkat a hódító útján járó táncos torna, az izraeli Gaga tánc segítségével.

Fotó: Facebook/Gaga Movement Language

A Gaga tánctechnika a test és a fizikai érzések mélyről jövő aktiválásán alapul.

Míg a táncok bemutatásánál a legtöbbször gazdag képanyaggal veszi körbe a táncost, amely ugyan serkenti a képzeletet, ám az információ rétegződése multiszenzoros, fizikailag kihívást jelentő élménnyé válik számára. Ezzel szemben a Gaga tánc technika olyan edzésprogramot kínál, amely fejleszti a rugalmasságot, az állóképességet, a mozgékonyságot, a koordinációt és a mozgás hatékonyságát is. A forma, a gyorsaság és az erőfeszítés feltárását a lágy és erőteljes mozdulatok, a finomság és a robbanékonyság játékos harca, valamint az alulmondás és túlzás kíséri. Ohad Naharin továbbra is fejleszti és kutatja mozgásnyelvét, az órák ennek megfelelően fejlődnek és változnak.

Alkotó és koreográfus Ohad Naharin

Ohad Naharint a mai napig a nemzetközi táncélet éllovasai közt tartják számon, aki a Bat Sheva Táncegyüttes , valamint Martha Graham és Maurice Béjart társulatokkal való fellépése után 1980-ban vágott bele koreográfusi karrierjébe. Műveit a világ számos részén bemutatták már, 2018-ban pedig Naharin vette át a Batsheva háza koreográfusának szerepét is, amelynek művészeti vezetőjeként 1990-2018 között kalandos művészi látásmóddal irányította a társulatot, és lebilincselő koreográfiájával újra fellendítette a társulat repertoárját. Naharin munkásságát Tomer Heymann dokumentumfilmje, a Mr. Gaga (2015) mutatja be.

Koreográfusként és művészeti vezetőként végzett munkájával párhuzamosan Naharin kifejlesztette a Gagát, egy innovatív és folyamatosan fejlődő mozgásnyelvet, amely táncosok és nem táncosok számára egyaránt elérhető és garantált a Tel-Aviv életérzés és a nyári forma tánccal.

Annak ellenére, amit a név sugall, az izraeli Gaga edzés semmilyen szállal sem kötődik Lady Gagához, a zeneikonhoz.

Fotó: Facebook/Gaga Movement Language

Izraeli Gaga tánc: Az ideális nyári fitnesz program

A Batsheva Dance Company művészeti igazgatójaként Ohad Naharin a mozgás iránti egész életen át tartó kíváncsiságát egy összehangolt, dinamikus kutatásba irányította, amely Gaga néven öltött testet.

A stresszoldó mozgás, az érzéki mozgás, és a nyári tánc tréning óráit először 2001-ben tették elérhetővé a nagyközönség számára is, sőt 2002-ben, a Batsheva táncosainak kérésére Naharin mozgásnyelve lett a társulat kiemelt napi edzése is.

Az órákat a nagyközönség számára Izraelben és szerte a világon két fő változatban tették ezidáig elérhetővé, az egyik mindenkinek, a másik kifejezetten csak táncosoknak szól.