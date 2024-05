A jakuza és annak rejtélyes világa

Egy jakuzatag tetovált háta: a bűnszervezet tagjait általában komoly bűncselekményekkel kapcsolják össze.

Fotó: Shutterstock

A jakuzák védjegye a gyakran egész testet borító jakuza tetoválás, fontos, hogy a fej a nyak és a kézfej gyakran kimarad, hiszen így eltakarhatják, amely sokszor segítség főképp olyan esetekben, amikor a rendőrség ezen keresztül azonosítaná őket. Az az irezumit, azaz a jakuzatetoválás tradicionális módon és rendkívüli fájdalmak közt, kiélezett bambusszal és fémtűkkel kézzel készítik. Japánban a tetoválás jelentése egyfajta megbélyegzés volt, tetoválták az állatokat is, hogy jelezzék ez az ő tulajdonuk, de így volt ez a szexrabszolgák esetében is, ezeknek a nőknek ugyanis démonok, vagy pókok kerültek a hátukra. A jakuzák hittek benne, hogy a viselt jelkép megvédheti őket, sokszor a több száz órán keresztül készült tetoválásokon a klánjaik címere is felfedezhető volt. Ez a tetoválás azonban le is buktatta őket, ugyanis a rendőrség is tisztában volt ha meglátta, hogy egy bandataggal van dolga. Arról nem is beszélve, hogy különböző jelképek mást jelentettek, például az őzikét a legkegyetlenebb tagok varratták magukra, akik gyerekek csempészetével, főképp kislányokéval foglalkoztak. Voltak azonban bizonyos jelképek, köztük ez is, ami kiszivárgott a köztudatba, így már ezeket nem használják.

A japán alvilág leáldozóban?

Nem újdonság, hogy Japán egy elöregedő társadalom, így ahogy az idősebb maffiatagok kihalnak, már kevésbé jön létre az utánpótlás. Többek között ez is szerepet játszik abban, hogy rohamosan csökken a jakuzatagok száma. Nem mellesleg ma már a fiatalok számára sem nyújt túl vonzó perspektívát a bűnözővé válás. Mint ahogy korábban írtuk, 2006-ban a tagok mintegy 30 százaléka a 30-as éveiben járt, 2020-ban pedig ez az arány már csak 14 százalék. A húszas éveiket taposók száma pedig 5 százalék alatt volt. Feltehetően ez a tendencia azóta csak tovább folytatódott.