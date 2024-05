Kitört a teljes háborús őrület Brüsszelben: egész családokat is az ukrán frontra küldenének

Ahogy egyre nagyobb méreteket ölt a háborús pszichózis az európai háborúpárti politikusok körében, úgy állnak elő újabb és újabb hajmeresztő ötletekkel. Ahogy arról az Origo is beszámolt, most a legújabb terv az európai kötelező sorkatonaság bevezetése.

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke nemrég arról beszélt, hogy szerinte a sorkötelezettség bevezetése szükséges lépés, és támogatja az általános kötelező szolgálat bevezetését. A V4NA nemzetközi hírügynökség brüsszeli forrásokból pedig úgy értesült:

Manfred Weberék célja, hogy az európai parlamenti választások után felálló új EP az elsők között tárgyalja majd az uniós kötelező sorkatonai szolgálatot.

Weber pártársa a német CDU-ban és egy német szociáldemokrata, SPD-s politikus pedig egyenesen kijelentették, hogy

a csak fiatal férfiak számára kötelező katonai szolgálat nem felel meg a kornak, és azt kérik, hogy az a nőkre is vonatkozzon.

Tekintve, hogy az európai kötelező sorkatonaság ötlete is ebből, a német CDU-s körből származik, valóban aggodalomra ad okot, hogy a brüsszeli háborúpárti politikusok meddig mennének el. És fontos emlékeznünk Emmanuel Macron francia elnök szavaira is, aki nem zárta ki, hogy európai csapatokat küldjenek Ukrajnába harcolni. De említhetjük Észtországot is, ahol szintén arról tárgyalnak, hogy katonai csapatokat küldjenek a háborúban álló országba.

Lényegében tehát már ott tartunk, hogy akár egész családokat is a frontra küldenének, hiszen, a tervek szerint az európai kötelező sorkatonai kiképzés után a katonákat akár egyenesen a frontra is vezényelhetnék – férfiakat, nőket, fiatal fiúkat és lányokat, apákat, anyákat egyaránt.

– Az Európai Parlament továbbra is szereptévesztésben van, hisz az Európai Uniónak gyakorlatilag semmi beleszólása nincs a tagállamok hadügyeibe. Pusztán arról van szó, hogy

néhány, a háborús pszichózis tüneteitől szenvedő európai parlamenti képviselő egy újabb fórumon próbálja az európai országokat belerángatni a háborúba. A jogi kompetencia hiánya ellenére természetesen nem szabad félvállról venni ezeket a háborúpárti akciókat

– mondta a kötelező sorkatonasággal kapcsolatban lapunknak Rotyis Bálint. A Nézőpont Intézet elemzője arról is beszélt lapunknak, a Macron-féle háborús tervek mindössze arra jók, hogy Oroszország még inkább fokozza a háborús intézkedéseket.

Ahelyett, hogy a háborút keretek közé szorítottuk volna, mostanra felfegyverzett NATO és orosz katonák néznek farkasszemet egymással több ezer kilométer hosszan

– fogalmazott, és hozzátette, Macron tervei azért is felelőtlenek, mert jelenleg a NATO európai szárnya képtelen felvenni a versenyt az orosz háborús hadigépezettel, így csupán az USA-val szembeni kiszolgáltatottságunkat fokoztuk.

Európai katonákat küldenének Ukrajnába

Arról, hogy mi az elképzelése a háborúpárti amerikai vezetésnek, Soros György már egy harminc évvel ezelőtti, „Egy új világrend felé: A NATO jövője” írásában is értekezett. Mint fogalmazott: „az Egyesült Államoknak nem kellene a világ rendőreként viselkednie. Ha cselekedne, akkor másokkal együttműködve cselekedne. Mellesleg a kelet-európai élőerő és a NATO technikai képességeinek kombinációja nagymértékben növelné a partnerség katonai potenciálját,

mert csökkentené a NATO-országok számára a hullazsákok kockázatát, ami a legfőbb korlátja a cselekvési hajlandóságuknak.

Ez egy életképes alternatíva a fenyegető világrendetlenséggel szemben.”

Vagyis lényegében golyófogónak használta volna a kelet-európai katonákat Soros György.

De nem kell ilyen sokat visszamennünk az időben, nemrég Joe Biden amerikai elnök embere, Hakeem Jeffries frakcióvezető is arról beszélt, hogy nyugati katonákat küldene Ukrajnába.

– Az amerikaiak átadták az európaiaknak az ukrajnai háború finanszírozását és támogatását. Mindegy, hogy hogyan alakul az amerikai elnökválasztás, ezt a háborút az európaiakra testálták – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója, és hozzátette, ezért akarják Magyarországot is bepréselni a háborúba.