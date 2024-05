Miben, hogyan, miért hibáztak Robert Fico testőrei?

Fotó: MTI/TASR/Radovan Stoklasa / MTI/TASR/Radovan Stoklasa

Azt is elmondta a szakértő, hogy azzal nem foglalkoztak a testőrök, hogy esetleg több merénylő is lehetett volna, mind egy irányba figyeltek. Elmondása szerint körbe kellett volna állniuk az elnököt, és ugyanez a helyzet a kimenekítés közben is, ott is körbe kell volna állniuk az autót.

Európában nem nagyon emlékszem, hogy mikor volt ilyen merénylet politikus ellen. Biztos, hogy szakmailag ezek az emberek fel vannak készítve, csak lélekben el vannak kényelmesedve és az látszik, hogy nem voltak a helyzet magaslatán, nem volt meg a lélekjelenlétük

- tette hozzá végül.

Ha Robert Fico hosszabb ideig nem tudja ellátni a feladatait a sérülései miatt, akkor a szabályok szerint a négy miniszterelnök-helyettes egyike venné át, a szlovák sajtó Robert Kalinákot tartja a legesélyesebbnek e feladat ellátására.

Ahogy azt korábban megírtuk, a merénylő neve Juraj Cintula, aki egy radikális baloldali, ultraliberális író, aki tagja a Szlovák Írószövetségnek. Felkerült róla egy videó az internetre, ahogy megbilincselve, vérző fejjel azt mondja, azért lőtt rá Robert Ficóra, mert nem értett egyet a kormány politikájával. A feleségét is kihallgatták, ő azonban nem nyilatkozott.

Robert Ficót a merénylet után mentőhelikopter vitte kórházba

A szakértők szerint most az lesz a legfontosabb feladat, hogy kiderüljön, a férfi egyedüli merénylő-e vagy voltak segítői, támogatói, vagy esetleg egy csoport támogatta, netán van-e valamilyen külföldi szál.