a megrendelés minimum 100 millió euró értékű lesz, és a 35mm-es AHEAD lövedékből legalább 100 ezer darabot fognak legyártani.

A portál arról is ír, hogy a német kormány április végén jelentett be egy újabb katonai segélyt Ukrajnának, amelyben többek között újabb Skynexek is szerepeltek. A Rheinmetall pár nappal ezelőtt is tett egy hasonló bejelentést: akkor arról számoltak be, hogy 300 millió euró értékben kaptak megrendeléseket tüzérségi lőszerekre, de a vásárlót ott sem nevezték meg.

Mindez azt jelenti, hogy Németország, más háborúpárti országokkal közösen mindent megtesz azért, hogy az ukrán háború elhúzódjon, eszkalálódjon. Minél több fegyvert küldenek a frontra, annál távolabb kerül a béke.

