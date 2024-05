Ficoért imádkozik Ferenc pápa is

Az ukrán-, és háborúpárti merénylő többször rálőtt Robert Fico szlovák kormányfőre szerda délután. Juraj Cintula rendszeresen bírálta Fico háborúellenes politikáját, részt vett háborúpárti és Fico-ellenes tüntetéseken is., és arról beszélt egy videóban is, hogy ez motiválta őt tette elkövetésében is. Ferenc pápa pénteken küldött levelet a szlovák államfőnek - közölte a Magyar Nemzet a parameter.sk nyomán

Elítélem ezt a gyáva erőszakos cselekményt, és biztosítom önöket az Úrhoz intézett imáimról a miniszterelnök mielőbbi gyógyulásáért és felépüléséért

- írta az egyházi vezető.

A Mindenható áldását kérem, hogy harmónia és béke uralkodjon országotokban

- fogalmazott Ferenc pápa.