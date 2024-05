Sokan meghaltak és amerikaiak százezrei maradtak áram nélkül a pusztító viharok miatt - videó

A hétvégén a viharok legalább 23 ember halálát okozták, és hatalmas pusztítást végeztek az Egyesült Államok középső részén. Az előrejelzés szerint további zivatarok, károkat okozó széllökések, jégeső és villámárvizek várhatók.

Több vihar és tornádó is végigsöpört Amerikán az elmúlt napokban - Fotó: AFP

Az idei év legrosszabb napja

Heves esőzések várhatóak a keleti partvidéken kedd reggelig, beleértve New York, Pennsylvania, New Jersey és Maryland egyes részeit - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (NWS). Az NWS előrejelzése szerint kedden Texas felett is kialakulhatnak heves zivatarok, ahol a széllökések meghaladhatják a 120 km/órás sebességet.

Hétfőn reggel több mint 120 millió amerikai kapott vészjelzést a viharos időjárás miatt.

A vihar teljesen lerombolt házakat, üzleteket hagyott maga után - Fotó: AFP

Vasárnap 20 államból több mint 600 viharkárról érkezett jelentés. A kialakult tornádók és a viharos szél épületeket rombolt le, autókat borított fel és villanyvezetékeket szaggatott le. Az időjárás több államban is halálos áldozatokat követelt, Arkansasban nyolc, Texasban hét, Oklahomában kettő, Kentuckyban pedig öt ember halt meg. Alabamában egy 79 éves nő meghalt, miután egy fa az otthonára dőlt.

Coloradóban egy farmer és 34 tehene halt meg villámcsapás következtében. Texas kormányzója közölte, hogy az állam több mint egyharmadát katasztrófa sújtotta, Cooke megyében egy tornádó okozott hatalmas károkat. Egy lakókocsiparkban többen meghaltak, amikor a tornádó keresztülhaladt.

Egy két- és egy ötéves gyerek, valamint egy másik család három tagja is meghalt.

A meteorológiai szolgálat az idei nyarat "rendkívüli" 2024-es atlanti-óceáni hurrikánszezonnak nevezte el - írja a BBC.

Kentucky kormányzója, Andy Beshear, aki korábban szükségállapotot hirdetett, hétfői sajtótájékoztatóján közölte, hogy öt ember halt meg államában. Az ötödik halálos áldozat egy 54 éves férfi volt, aki szívrohamot kapott. Ahogy az Origo is beszámolt róla, szörnyű pusztítást végzett a tornádó az Egyesült Államokban és a pusztító vihar halálos áldozatainak száma tovább nőtt. Az előrejelzések szerint fokozottan aktív hurrikánszezonra készülhetünk. Tornádó borított fel egy kamiont Nevadában - videó.