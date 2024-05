Thaiföld ezeréves ókori szobrokat kapott vissza a New York-i Metropolitan Múzeumtól

Tavaly az ausztrál nemzeti galéria is visszaadott három 9. és 10. századi bronzszobrot Kambodzsának, miután kiderült, hogy ellopták őket. Az Ausztrál Nemzeti Galéria (NGA) elmondása szerint a szobrokat 2011-ben vásárolták meg 2,3 millió ausztrál dollárért (1 milliárd forintért) ugyanattól a Douglas Latchford brit műkincscsempésztől, akitől a most Thaiföldnek visszaszolgáltatott tárgyakat is vásárolták. Még ugyanebben az évben 77 lopott ősi khmer ékszert is vissza kaptak a néhai Douglas Latchford brit műgyűjtő családjától.