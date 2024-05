Üzentek a németek a sorkatonai szolgálatot sürgető Manfred Webernek

Nemrég Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője is – több másik európai politikussal egyetemben – európai atomfegyverről beszélt egy tévéműsorban, valamint a teljes EU-ra vonatkozó kötelező sorkatonai szolgálatot is szorgalmazott. Weber ötletei hatalmas vihart kavartak az európai politikában, és úgy tűnik nemcsak a békepárti politikusoknak, de a német embereknek sem nyerték el a tetszését Weber ötletei. A politikus kijelentéseit követően elöntötték az X-et a kritikus kommentek. Volt olyan felhasználó is, aki nemes egyszerűséggel

sittre küldené az EPP elnökét.

Mások a pszichiátriát ajánlották inkább, és azután érdeklődtek, hol lehetnek Weber ápolói a kényszerzubbonnyal, amikor ilyen kijelentéseket tesz.

Van, aki arra hívta fel a figyelmet, ha „Weber nem ülne Brüsszelben egy jól fizetett pozícióban, a hiányát senki nem érezné meg”. Hozzátette, hogy a migránsbűnözés tönkreteszi Bajorországot, „az uniós polgároknak a saját országukban kellene megvédeniük magukat a bűnözéssel szemben, ezen nem segít semmilyen atomfegyver sem” – írta.

Hol volt Weber 2015-ben?

– tette fel a kérdést egy másik hozzászólásában ugyanez a felhasználó.

Többen a német politikusok kétszínűségére hívták fel a figyelmet:

Az atomenergia békés célú felhasználása ördögtől való és erkölcsileg elítélendő, míg a katonai célú felhasználás emberi jog”

– fogalmazott az egyik felhasználó. Sokan szorgalmazták azt is, hogy Webernek inkább a béketárgyalásokat kellene támogatnia. „Hülye, európai békemegállapodásra van szükségünk, nem fegyverekre” – írta az egyik hozzászóló, aki kevésbé fogta magát vissza.

De volt aki arra hívta fel a figyelmet, hogy Weber egy olyan szervezetnek akar atomfegyvert adni, amelyik nem tud megegyezni a nyári időszámítás eltörléséről, és papírszívószálakkal akarja védeni a környezet - írja a Mandiner.