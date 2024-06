A semmiből bukkant fel egy nagyon bizarr tárgy a sivatag kellős közepén

Las Vegas közelében, a nevadai sivatag kellős közepén bukkant a Metropol beszámolója szerint egy rendkívüli nehézségű, különös anyagból álló, tökéletes tükröződést biztosító tárgyra a helyi hatóság. Azt azonban még vizsgálják, hogy ki helyezte el és miért pont ide ezt a bizarr dolgot. Azonban egyáltalán nem ez az első eset, hogy megmagyarázhatatlan helyen bukkannak különleges objektumra: hasonló eset történt már Belgiumban, Romániában és a Wight-szigeteken is. 2020 novemberében pedig egy ugyanilyen tárgy jelent meg Utah vörös sziklán is.

Sokan ezen bizarr esetek mögött a földönkívüliek létezését vélik bizonyítottan, szerintük ugyanis már nem is az a kérdés, hogy léteznek-e, hanem, hogy mik a szándékaik a Föld lakóival. Sőt már az sem kérdés többé, hogy látogatják-e a bolygónkat, ugyanis napról napra egyre több találkozást dokumentálnak. A közelmúltban kiszivárgott egy titkos levelezés a más bolygókon élőkről, állítólag már egy budai luxusvillára is lecsaptak távoli galaxisról érkezett erők, és az újpestiek is küldtek üzenetet az UFO-k. Sokan hiszen abban, hogy már nem is próbálják titkolni a létezésüket, és úgy tűnik, elkezdték végrehajtani a tervüket. És valószínűleg a tervüknek egyik eszköze lehet a nevadai sivatagra "pottyantott" bizarr tárgy is. Ezt azóta az amerikai kormány már egy titkos bázisra szállította, ahol alaposan kielemzik azt, de a Pentagon mélyen hallgat az ügyben. Pedig a nyomozók kitartóan végzik a munkájukat, és próbálnak magyarázatot találni arra, hogy ki vitte oda ezt a dolgot, és milyen célból.

A Daily Star arról írt, hogy sokan az Űrodüsszeiában is felbukkanó tárgyakhoz hasonlították a különös szerkezetet.

Ahogy az Origo is megírta, eleinte főleg Amerikából érkeztek jelentések idegen űrhajókról, de később sok más országban is észleltek földönkívülieket. Ezeket a megfigyeléseket sokáig nem vették komolyan, és leginkább az emberi tudatlanságnak, illetve fantáziának tudták be őket. Különös azonban, hogy nemcsak civilek, hanem katonai pilóták, illetve űrhajósok is beszámoltak furcsa tárgyakról, amelyek a gépük vagy az űrhajójuk mellett repült. A legismertebb eset az utolsó Hold-misszión történt, amikor a bolygó körül keringő űrhajó pilótája azt jelentette: „nem vagyok egyedül.”